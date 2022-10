House of the Dragon Episodio 9, di cui trovate qui la nostra recensione, riprende il racconto la mattina dopo l’ultimo dialogo avvenuto fra re Viserys e sua moglie Alicent. In quell’occasione, la regina ha frainteso le ultime parole di suo marito, e ora crede che il re, sul letto di morte, abbia cambiato idea all’ultimissimo momento riguardo la sua successione.

Le conseguenze di questo madornale fraintendimento non esitano a manifestarsi. Chi si siederà, ora, sul Trono di Spade? E quali conseguenze avrà l’insediamento di chiunque succederà a Viserys il Pacifico?

Prima di procedere, per una visione d’insieme sulle differenze fra il libro e tutte le precedenti puntate della serie, potete leggere questi nostri articoli:

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su House of the Dragon, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

House Of The Dragon Episodio 9: le differenze con il libro

Concilio con omicidio

La regina Alicent convoca d’urgenza, nel cuore della notte, il Conciclio Ristretto per comunicare ai componenti la scomparsa del re e quelle che lei crede fossero le sue ultime volontà riguardo la sua successione. Naturalmente, non sono tutti d’accordo con questa decisione, anche perché sembra essere davvero molto poco credibile: un cambiamento così repentino, e l’unica testimone, guarda caso, è la madre di colui che Viserys avrebbe scelto come proprio erede? Decisamente sospetto. E anche il Maestro del Conio Lyman Beesbury era dello stesso avviso, ma ha pagato con la vita la sua fedeltà al re e alla principessa Rhaenyra…

Il destino di Lyman Beesbury, che nella serie viene ucciso all’improvviso da ser Criston Cole proprio durante la riunione del Concilio Verde, non è così chiaro nel libro di George R. R. Martin Fuoco e Sangue (che potete acquistare qui su Amazon): il Gran Maestro Orwyle afferma che Beesbury sia stato arrestato e portato nelle celle nere, dove sarebbe morto di freddo; il Septon Eustace sostiene invece che ser Criston Cole gli abbia tagliato la gola; Mushroom suggerisce che ser Cole lo abbia lanciato da una finestra, facendolo finire sulle acuminate punte del Fortino di Maegor. Tuttavia, né Mushroom né Eustace erano presenti durante il Concilio. Un’altra piccola differenza con il libro riguarda poi l’età della morte di Lord Beesbury: in House Of The Dragon Episodio 9, egli afferma di avere 76 anni, mentre nel libro ne aveva 80, quando venne ucciso.

Nella serie, scopriamo insieme ad Alicent che il Concilio stava già pianificando di insediare Aegon sul Trono di Spade, all’insaputa della stessa regina, mentre nel libro i preparativi per l’incoronazione di Aegon richiesero una settimana di tempo. Inoltre, nel libro Harrold Westerling non si è mai dimesso dal suo incarico di Lord Comandante della Guardia Reale: morì nel 112 AC e gli succedete ser Criston Cole, ma ciò avvenne molti anni prima della morte di Viserys.

L’incoronazione del nuovo re

Il nonno del nuovo re designato, nonché Primo Cavaliere del re, Otto Hightower convoca diversi lord che avevano giurato fedeltà a Rhaenyra per chiedere loro di rinnegare quel giuramento per inginocchiarsi di fronte al nuovo re, che in quel momento non è presente nella sala del trono. Non tutti i lord scelgono di tradire la parola data, ma il loro triste destino finge da monito per chiunque altro osi opporsi alla nuova famiglia al comando di Westeros: gli Hightower. Vediamo quindi che Allun Caswell e Lady Fell vengono impiccati, ma nel libro vengono decapitati. Inoltre, Alicent non ha mai chiesto l’appoggio di Rhaenys in Fuoco e Sangue: infatti, Rhaenys non era nemmeno ad Approdo del Re, quando Viserys morì.

Nella serie, Alicent convince il riluttante Aegon a diventare dicendogli che queste erano le ultime volontà di suo padre, nonostante l’incredulità di Aegon; Alicent dice poi a suo figlio di non uccidere Rhaenyra, anche se Otto gli suggerirà di certo di fare il contrario. Nel libro, invece, Aegon è motivato a diventare il nuovo re perché Alicent gli aveva detto che Rhaenyra avrebbe ucciso lui, i suoi fratelli e i suoi figli, pur di assicurarsi di sedere sul Trono di Spade.

Nella serie, la corona di Aegon il Conquistatore è di ferro nero con un unico rubino incastonato, anche se sembra avere degli incavi per altri rubini, che, probabilmente, sono andati perduti nel corso del tempo. Nel libro, invece, la corona è in acciaio di Valyria con sette grandi rubini, che non si sono mai persi. Infine, la spettacolare irruzione di Rhaenys a cavallo del suo drago Meleys nel luogo dell’incoronazione è del tutto assente in Fuoco e Sangue.

Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare Fire Stick TV direttamente qui su Amazon.

Volete sapere quali titoli troverete nella libreria di NOW? Recuperate i nostri articoli: