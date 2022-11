Dopo il suo tanto atteso debutto in streaming, il regno di Casa Targaryen si è mostrato al grande pubblico grazie House of the Dragon che a breve sarà disponibile anche in molteplici edizioni Home Video. Siete pronti ad aggiungere alle vostre collezioni tutti i dieci episodi che hanno composto la prima stagione della serie TV? Allora preparatevi anche ad assistere a numerosi contenuti esclusivi che vi traghetteranno in oltre un’ora di speciali curiosità e molto altro ancora. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

House of the Dragon

House of the Dragon arriva in Home Video Blu-ray 4K Ultra HD

La serie TV House of the Dragon ha fatto il suo debutto in tutto il mondo il 21 agosto 2022 e, data la sua grande attesa da parte dei fan de Il Trono di Spade, ha sin da subito stabilito il record di ascolti nella storia della HBO per una nuova serie originale. Più nel dettaglio, parlando di numeri , solo negli Stati Uniti tutti gli episodi della serie hanno ottenuto una strabiliante media di 29 milioni di spettatori unici. Si tratta di numeri davvero impressionanti, circa tre volte quelli rilevati in media per il lancio di altre nuove serie HBO.

Di seguito conviviamo con voi il primo episodio in versione integrale.

Tra i protagonisti di House of the Dragon, basato su Fire & Blood di George R.R. Martin, troviamo nel cast Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. La lunga lista continua poi con Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.

Per quanto riguarda invece la produzione, essa vanta nomi del calibro di George R.R. Martin (Co-creatore/produttore esecutivo); Ryan Condal (Co-creatore / produttore esecutivo / sceneggiatore); Miguel Sapochnik (produttore esecutivo / regista); Sara Hess (produttrice esecutiva / sceneggiatrice). Al loro fianco di ci sono anche i produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis e Ron Schmidt.

Le edizioni Home Video

House of the Dragon

Per la gioia di tutti i collezionisti, la prima stagione di House of the Dragon sarà disponibile in Home Video in edizione Limited Collectable Steelbook 4K Ultra HD, al prezzo di vendita consigliato di 69,99 euro, inSteelbook 4K Ultra HD al prezzo di vendita consigliato di 59,99 euro e nella Standard Edition 4K Ultra HD al prezzo di vendita consigliato di 49,99 euro. I formati fisici non finisco però qui, la serie TV sarà disponibile anche in Blu-ray al prezzo di vendita consigliato di 39,99 euro e in DVD al al prezzo di vendita consigliato di 29,99 euro.

Tutte le edizioni Home Video sono già preordinabili anche su Amazon e saranno disponibili a dal 14 febbraio 2023.

I contenuti aggiuntivi

Ovviamente, come anticipato, queste nuove proposte Home Video avranno al loro interno anche numerosi contenuti aggiuntivi come Welcome to Westeros (in esclusiva nei formati 4K UHD, Blu-ray e DVD), Returning to the Seven Kingdoms (in esclusiva nei formati 4K UHD, Blu-ray e DVD), A New Reign, Returning to Westeros, Before the Dance: An Illustrated History with George R.R. Martin, Height of an Empire, Noble Houses, Familiar Places e Introducing the Characters.