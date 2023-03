Dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione HBO ha deciso di rinnovare House of the Dragon per una seconda, promettendo avventure ancora più avvincenti. Ma sembra proprio che la serie continuerà a discostarsi dal romanzo di partenza, Fuoco e Sangue (se interessati a recuperarlo lo trovate su Amazon), come sostenuto dall’autore George R.R. Martin in un recente evento.

George R.R. Martin sulle differenze tra House of the Dragon e il romanzo

Fuoco e Sangue è servito soltanto da struttura per lo show, una piattaforma su cui costruire dell’altro. Lo considero un libro di storia immaginario, che ha alcune scene su cui mi concentro di più, e altre che sviluppo in mezza pagina, magari con alcuni dialoghi reali, ma il focus rimane sulla storia in atto. È molto schematico e non puoi presentare uno schema in televisione, quindi deve essere ampliato in qualche modo.

George R.R. Martin ha citato come esempio il fatto che nel romanzo venga spiegato come la regina Emma Arryn muoia di parto, e di conseguenza anche il figlio, ma la scena vista in TV è stata farina del sacco di Condal e degli scrittori. Per l’autore, dunque, la serie è considerabile come un’espansione piuttosto che un mero adattamento ed è giusto che continui a discostarsi sempre di più dal materiale di partenza.

House of the Dragon è interpretato da Paddy Considine nei panni di King Viserys I Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) nei panni del principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint nei panni Lord Corlys Velaryon, Rhys Ifans come Otto Hightower e Fabien Frankel come Ser Criston Cole. A quanto pare gli showrunner hanno dei piani ben precisi per la serie (che potrebbe diventare un’antologia di racconti) e conoscono già il finale.