House of the Dragon e le classi di D&D, sebbene siano due cose piuttosto diverse, possono fornire, insieme, un punto di vista differente sui personaggi principali protagonisti della serie spinoff del Trono di Spade. Il confronto fra le classi di Dungeons and Dragons e le caratteristiche ad esse affini dei personaggi della serie, infatti, rivela nuove e profonde caratterizzazioni a questi individui, mentre preparano il terreno per la catastrofica e inevitabile Danza dei Draghi. Per una visione d’insieme più completa, vi consigliamo la lettura della nostra recensione dell’intera prima stagione di House of the Dragon.

House of the Dragon: le classi di Dungeons and Dragons dei protagonisti

Paladino: Viserys Targaryen

Viserys Targaryen mostra fin dall’inizio che, anche se potrebbe non essere uno dei migliori re ad essersi seduto sul Trono di Spade, almeno non è uno dei più malvagi! Viserys può essere un Paladino per via del suo sacro voto, che gli impone non solo di essere il miglior re possibile per il suo popolo, ma anche di garantire che la sua stirpe rimanga forte per poter affrontare la minaccia che, alla fine, emergerà dal nord.

Targaryen in House of the Dragon

A volte, tuttavia, la sua fedeltà a questo particolare voto gli impedisce di essere un vero grande re: gentile com’è, il suo limite maggiore è che, a volte, non riesce a vedere le persone e le situazioni da un punto di vista esterno alla sua particolare visione del mondo e del suo posto in esso.

Paladino: Harrold Westerling

In quanto Lord Comandante della Guardia Reale, Harrold Westerling ha chiaramente a cuore l’istituzione di cui fa parte e a cui è orgogliosamente a capo. Come altri Paladini, prende molto sul serio il suo voto che lo voncola alla Guardia Reale.

Questo suo voto è la Stella Polare che guida e illumina il suo cammino, ed è particolarmente protettivo nei confronti della giovane principessa Rhaenyra. Ogni volta che lo vediamo, chiarisce che è stato molto saggio scegliere lui come Lord Comandante della Guardia Reale, poiché non lascerebbe mai che i suoi sentimenti siano d’intralcio al suo dovere. Ed è proprio per via della sua assoluta fedeltà al re e al re soltanto, che decide di dimettersi dal suo ruolo, quando vengono paventati complotti e omicidi da chi non siede sul Trono di Spade.

Barbaro: Rhaenyra Targaryen

Uno degli aspetti più notevoli del personaggio di Rhaenyra è che tende a partecipare a diverse battaglie, principalmente politiche, senza considerare appieno quali potrebbero essere le conseguenze delle sue azioni. Anche se questo la rende un personaggio per cui è facile parteggiare, la giovane principessa dà a suo padre non pochi grattacapi!

Come la maggior parte dei Barbari, è una persona molto appassionata e motivata, anche quando non è particolarmente previdente. Come chiariranno ulteriormente le sue azioni nella Danza dei Draghi, la sua attitudine da Barbaro sarà sia la sua più grande forza che la sua carateristica più dannosa.

Ladro: Daemon Targaryen

Daemon Targaryen è probabilmente uno dei migliori ruoli di Matt Smith: può essere beffardo e sprezzante, ma è anche incredibilmente carismatico. Come la maggior parte dei Ladri in Dungeons and Dragons, ha una certa tendenza a voler infrangere le regole, in particolare quando intralciano la realizzazione dei suoi obiettivi.

Nella serie, ciò è dimostrato in diverse circostanze: dall’andare in guerra nelle Stepstones contro gli ordini di suo fratello a tentare di sedurre sua nipote in modo che possa ottenere la sua mano in matrimonio e, così, un posto al comando di Westeros al fianco della futura regina. Per Daemon, nulla può ostacolare la sua ricerca del potere.

Ranger: Rhaenys Targaryen

La famiglia Targaryen, in questo periodo storico, è ricca di personalità di particolare spicco e importanza. Uno dei più notevoli fra questi personaggi ad apparire in House of the Dragon è Rhaenys Targaryen, che il Gran Consiglio non scelse come regina, preferendole Viserys, solo a causa del suo sesso. Tuttavia, nonostante ciò, mostra costantemente di essere una pensatrice acuta, il che la rende affine alla classe del Ranger.

Come suo marito, Corlys Velaryon, sa come funziona il potere a Westeros, motivo per cui entrambi sono così determinati a vedere uno dei loro figli sposato con i membri della famiglia reale, in modo che possano ottenere il potere che sentono di meritare.

Guerriero: Corlys Velaryon

Corlys Velaryon ha dimostrato in diverse occasioni di essere davvero un grande Guerriero, nonché l’abile stratega a capo della flotta più numerosa e potente di tutto il Continente Occidentale. Ha viaggiato attraverso i mari e, così, ha accumulato moltissime ricchezze, ed è straordinariamente versatile: non solo mostra le sue abilità come marinaio, ma è anche un membro di spicco del Concilio Ristretto.

Per questi motivi, è uno dei personaggi più intimidatori apparsi nella serie. In effetti, la sua intelligenza e flessibilità sono proprio ciò che lo renderà un preziosissimo alleato, durante la Danza dei Draghi.

Guerriero: Criston Cole

Ci sono stati molti membri importanti nella Guardia Reale e, in House of the Dragon, Criston Cole si è già distinto come una persona speciale. Dal momento in cui appare, mostra di essere un vero Guerriero: è molto abile nei combattimenti corpo a corpo con la spada, e lo dimostra in modo più che efficace quando riesce a sconfiggere nientemeno che Daemon Targaryen durante un torneo.

Anche se proviene da un ambiente piuttosto umile, la sua forza di volontà lo ha portato, alla fine, a rivestire l’ambito ruolo di Lord Comandante della Guardia Reale, il che significa che non sarà mai disposto a riposare sugli allori, ma farà sempre il suo dovere.

Bardo: Otto Hightower

House of the Dragon, così come Il Trono di Spade, è una serie fantasy forte anche perché si concentra così tanto sulle macchinazioni del potere. E pochi personaggi della serie sono abili nella manipolazione e nei giochi di potere come Otto Hightower.

Come sua figlia, e come molte altre persone che possono essere paragonate alla classe dei Bardi, è davvero molto abile con le parole: infatti, riesce a usare la sua capacità di persuasione per controllare gli eventi da dietro le quinte, riuscendo perfino a convincere sua figlia a sposarsi con re Viserys. La sua astuzia e la sua mente sottile rimarranno sempre fra le sue risorse politiche più importanti.

Bardo: Alicent Hightower

Alicent Hightower, come molti dei grandi personaggi femminili del Trono di Spade e di House of the Dragon, è una persona che sa sfruttare al meglio ciò che le è stato dato e mostra molti dei tratti del Bardo, in quanto sa come parlare per risolvere i problemi.

In particolare, riesce a diventare così vicina a re Viserys perché sa dirgli ciò che lui vuole sentirsi dire, quando è ancora immerso in un dolore straziante per la morte della sua prima moglie, Aemma. E, come dimostreranno gli eventi successivi, le sue abilità in quest’arte le saranno molto utili

Chierico: Mysaria

Anche se finora è rimasta solo sullo sfondo delle vicende principali, è comunque chiaro che Mysaria è un personaggio molto importante. Il suo personaggio può essere paragonato a un Chierico, poiché sembra avere una connessione con il mondo spirituale. In effetti, a volte sembra che non appartenga del tutto allo stesso mondo del resto dei personaggi, motivo per cui è così minacciosa e sinistra.

Sebbene le sue motivazioni precise non siano ancora esattamente chiare, è comunque ovvio che ha ambizioni proprie e che è disposta a fare tutto ciò che deve per vederle realizzate.

