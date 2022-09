L’ultimo mese è particolarmente caldo in ambito serie TV. Nell’ultimo periodo sono infatti uscite sul mercato due tanto attese produzioni che hanno agitato le acque e fatto discutere molto gli appassionati di tutto il mondo. Una di queste è House of the Dragon il prequel della serie evento de Il Trono di Spade. Essa è attualmente disponibile per la visione su Sky e su NOW, tuttavia è arrivata una notizia che farà la gioia dei molti fan che attualmente non hanno questi servizi attivi. Infatti, sul canale ufficiale Sky, la prima puntata di House of The Dragon è ora disponibile Gratis su YouTube!

Questa è senza dubbio un’ottima opportunità per farsi un’idea personale su quello che la serie TV ha da offrire, così da attivare poi l’abbonamento nel caso fosse di vostre gradimento.

L’episodio 1 di House of the Dragon è Gratis su Youtube

House of the Dragon è tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R Martin (Su Amazon potete acquistare la vostra copia del libro dal quale è tratta la serie TV) che è presente nella serie anche in qualità di produttore esecutivo e co-creatore. La serie è ambientata duecento anni prima degli eventi raccontati da Il Trono di Spade, e nello specifico narra le vicende della Casa Targaryen.

Il cast e la produzione

Nel cast di House of the Dragon troviamo all’opera Matt Smith, Olivia Cooke, D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Per quanto riguarda invece la produzione, la serie è co-creata da Martin e Ryan Condal, che è anche co-showrunner insieme a Miguel Sapochnik. Tra i produttori esecutivi troviamo Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis e Ron Schmidt.

Dove vedere House of the Dragon in streaming

Dove e come vedere House of the Dragon in streaming? La serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO Max alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, in versione originale sottotitolata in italiano. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand. Dal 29 agosto inoltre sarà disponibile ogni lunedì la versione doppiata in italiano dell’episodio con doppio audio. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand.

Di seguito condividiamo con voi le data di uscita degli episodi:

The Heirs of the Dragon (Gli eredi del drago) – 21 agosto 2022

– 21 agosto 2022 The Rogue Prince (Il principe canaglia) – 28 agosto 2022

– 28 agosto 2022 Second of His Name – 4 settembre 2022

– 4 settembre 2022 King of the Narrow Sea – 11 settembre 2022

– 11 settembre 2022 We Light the Way – 18 settembre 2022

– 18 settembre 2022 The Princess and the Queen – 25 settembre 2022

– 25 settembre 2022 Driftmark – 2 ottobre 2022

– 2 ottobre 2022 The Lord of the Tides – 9 ottobre 2022

– 9 ottobre 2022 The Green Council – 16 ottobre 2022

– 16 ottobre 2022 The Black Queen – 23 ottobre 2022

