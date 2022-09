Una delle serie Tv del momento è senza ombra di dubbio prequel de Il Trono di Spade della HBO: House of the Dragon. Secondo quanto riportato, la produzione ha subito due importati cambiamenti per quello che sarà il futuro del franchise. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Lo staff di House of the Dragon si aggiorna

In casa House of the Dragon c’è aria di cambiamenti. Infatti, il co-showrunner Miguel Sapochnik lascia la serie mentre il regista de Il Trono di Spade, Alan Taylor, è pronto a dirigere gli episodi della prossima seconda stagione. Alan Taylor è infatti noto per aver diretto sette episodi de Il Trono di Spade, ed ha di fatto contribuito a plasmare lo stile registico della serie fantasy.

In sostanza, Ryan Condal sarà ora l’unico showrunner presente e continuerà a lavorare a stretto contatto con l’autore George RR Martin, che ha co-creato House of the Dragon con Condal. Inoltre, nonostante Miguel Sapochnik sia uscito come co-showrunner, ha firmato un primo accordo con HBO per sviluppare nuovi progetti. Infine, Miguel Sapochnik rimarrà anche legato a House of the Dragon come produttore esecutivo.

Le dichiarazioni

Ha detto Sapochnik in una nota:

Lavorare nell’universo di Thrones negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, specialmente trascorrendo gli ultimi due con lo straordinario cast e la troupe di House of the Dragon. Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con la prima stagione e sono felicissimo della reazione entusiasta dei nostri spettatori. È stato incredibilmente difficile decidere di andare avanti, ma so che è la scelta giusta per me, personalmente e professionalmente. Tuttavia, sono profondamente confortato di sapere che Alan si unirà alla serie. Lo conosco e rispetto da molto tempo, e credo che questa preziosa serie non potrebbe essere in mani più sicure”. Infine ha poi concluso dicendo: “Sono lieto di rimanere nella famiglia HBO e auguro a Ryan e al suo team tutto il meglio per la seconda stagione e oltre.

Ha aggiunto Taylor:

È un piacere e un onore essere tornato alla HBO, così da immergermi nel mondo dei Targaryen, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Ryan mentre House of the Dragon crescerà nella sua seconda stagione. Ryan, Miguel e George hanno lanciato una storia straordinaria, in un mondo ricco e affascinante. Ritornare a Westeros sarà un’impresa enorme e non vedo l’ora di affrontare la sfida.

Ha affermato HBO:

Miguel Sapochnik ha fatto un lavoro straordinario sulla prima stagione di House of the Dragon”, “Anche se ci sarebbe piaciuto che Miguel continuasse nello stesso ruolo, siamo entusiasti di avere nel team la sua continua collaborazione e capacità creativa. Guardando al futuro, abbiamo ha avuto una relazione decennale con Alan Taylor e siamo lieti di averlo unito a Ryan.

