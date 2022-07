Dove e come vedere House of the Dragon in streaming? È tempo di tornare a Westeros con l’attesissima serie evento nonché prequel de Il Trono di Spade. Eccovi tutte le informazioni con trama, cast, riferimenti rispetto alla serie principale e ovviamente il trailer.

House of the Dragon in streaming

Dove vedere House of the Dragon in streaming

House of the Dragon sarà disponibile, in contemporanea con gli USA, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Sarà disponibile un episodio alla settimana.

Approfittate dell’offerta Entertainment con il Pass NOW mensile o quadrimestrale cliccando QUI

Volete sapere quali titoli troverete nella libreria di NOW? Recuperate i nostri articoli:

Quando uscirà in streaming House of The Dragon?

La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO Max. Sarà disponibile un episodio alla settimana.

Da quanti episodi sarà composta la prima stagione di House of The Dragon?

La prima stagione di House of Dragon sarà composta da 10 episodi da circa 60 minuti l’uno. Al momento non si conoscono i titoli degli episodi.

Quando è ambientata House of the Dragon?

House of the Dragon è tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin ed è ambientata circa 200 anni prima degli eventi vissuti ne Il Trono di Spade e si concentrerà sulla Casa Targaryen. Nello specifico la serie narrerà della guerra civile nota come la Danza dei Draghi, che ha diviso non solo la famiglia Targaryen, ma l’intero regno in due fazioni in guerra fra di loro: i verdi e i neri.

Per scoprire quali potrebbero essere gli avvenimenti raccontati nel prequel e dove si collocano precisamente recuperate il nostro articolo:

Il cast e i personaggi di House of the Dragon

Il cast della serie comprende Paddy Considine nei panni di Re Viserys I Targaryen, Emma D’Arcy nel ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke nelle vesti di Alicent Hightower e Matt Smith come Daemon Targaryen. Compariranno anche Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie George R.R. Martin; co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal; co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik; produttore esecutivo e sceneggiatrice Sara Hess; produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; registi Clare Kilner, Geeta V. Patel; regista e co-produttore esecutivo Greg Yaitanes.

Il trailer di House of the Dragon

Questo è il trailer ufficiale della serie:

Cosa vedere prima di House of the Dragon?

Tutti coloro che vogliono arrivare preparati all’appuntamento del 22 agosto, ma non hanno avuto modo di recuperare tutte le stagioni de Il Trono di Spade, possono farlo sin da ora on demand su Sky e in streaming su NOW.