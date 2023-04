Sono passati quasi dieci anni dalla fine di How I Met Your Mother, ma nonostante l’arrivo di un’altra serie spin-off dal titolo di How I Met Your Father, molti fan della storica serie continuano a essere delusi dal controverso finale. Proprio quest’ultimo episodio, suddiviso in due parti e dal titolo Amici per sempre, è stato soprannominato scherzosamente “Come mi sono accontentato di tua madre” e ha ricevuto i voti più bassi dell’intera serie. Il finale di How I Met Your Mother è stato talmente odiato da uccidere quasi interamente l’intero sottogenere delle sitcom che seguono la vita di un gruppo di amici che vivono a New York City. La serie, infatti, ha seguito il grande successo di Friends, tuttavia anche il recente How I Met Your Father non si è avvicinato alle tematiche e alla popolarità della serie originale. Cerchiamo di capire perché il finale di How I Met Your Mother ha deluso così tanto gli spettatori e perché, in realtà, non è proprio un brutto finale.

How I Met Your Mother: i pregi e i difetti di un’inaspettata lunga serialità

La motivazione principale per cui il finale è stato considerato brutto dalla maggior parte degli spettatori è che non era all’altezza dell’alta qualità a cui aveva, fino a quel momento, abituato la serie. Negli episodi finali si osservano dei cambiamenti troppo repentini nei caratteri e nei comportamenti dei personaggi principali e dei colpi di scena fin troppo telefonati. A differenza di altre serie con conclusioni rocciose, How I Met Your Mother aveva già fissato il suo finale ben prima della sua messa in onda. A metà della seconda stagione, infatti, i produttori avevano già intuito che la popolarità dello show avrebbe potuto estenderne la durata per più stagioni, il che significava che potevano passare diversi anni prima che la domanda del titolo dello show arrivasse a una risposta. Ciò presentava un problema: il passare del tempo avrebbe reso irriconoscibili agli spettatori gli attori che interpretavano i figli di Ted. Quindi i produttori presero la decisione radicale di filmare la scena culminante del finale con otto anni di anticipo, senza tener conto dell’evoluzione naturale dello spettacolo.

Questa tabella di marcia rappresentava un fermo senso dell’orientamento spesso carente negli spettacoli televisivi di lunga durata, che non di rado vedono anche dei cambiamenti repentini di scrittori e attori nel corso delle varie stagioni. D’altra parte sono proprio i pregi e i difetti della serialità: si può sviluppare ed espandere la storia e i personaggi in modi che un film non può fare e, come risultato di questa dilatazione del tempo, anche la conclusione più soddisfacente per una serie può prendere evoluzioni inaspettate. In questo modo, mentre How I Met Your Mother andava avanti, i rapporti tra Lilly, Marshall, Barney, Ted e Robin si complicavano sempre di più. Pertanto, ciò che sembrava giusto all’inizio della serie non si adattava necessariamente ai personaggi mentre lo spettacolo si avvicinava alla conclusione. Questo spiegherebbe perché molti fan sono rimasti sconvolti dalla decisione di rendere Robin e Ted una coppia affiatata, ma temporanea la cui fiamma si sarebbe accesa solo dopo.

I cambiamenti naturali dei rapporti

Quello che poteva sembrare una coppia ovvia all’inizio dello spettacolo lo è diventata meno dopo 9 stagioni di discussioni, rotture, risoluzioni e infine il suo matrimonio con Barney: nove anni di prova per lo spettatore del motivo per cui quella coppia non funzionava e non avrebbe potuto funzionare. Proprio per questa ragione, il finale non si può considerare malvagio, anche tenendo conto di quanto i personaggi si siano evoluti nel corso delle varie stagioni. C’è un momento nell’episodio della prima stagione Il ritorno della camicia in cui Ted cerca di spiegare perché è importante continuare la ricerca della donna perfetta. Questa idea di Ted alla ricerca della perfezione è costantemente esplorata durante le nove stagioni e per quanto possa essere deprimente è anche coerente, soprattutto quando incontra Tracy la prima volta.

Il grosso problema di Tracy, il grande dilemma interiore che deve superare, è che crede di aver già trovato l’anima gemella in Max, che purtroppo muore improvvisamente. Di conseguenza, finisce per perdere seriamente interesse per gli appuntamenti e quando si trova un nuovo fidanzato a lungo termine, si accontenta di qualcuno di cui sa che non si innamorerà mai veramente. Crede che il sentimento che aveva con Max sia impossibile da riconquistare, quindi questo è il meglio che può sperare. Tutti avrebbero sperato in un finale “liscio” con Ted e Robin e Tracy e Max, ma proprio l’allungamento della serie e il finale già scritto ha portato i creatori, Craig Thomas e Carter Bays, a prendere delle decisioni forti.

Nonostante ciò, il carattere e la vita di Tracy hanno dimostrato che con Ted erano più simili di quanto qualsiasi altra relazione del protagonista nel corso della serie abbiano fatto presagire, anche con la stessa Robin. È vero che si amavano, ma i due presero la decisione matura e razionale di interrompere la relazione, e il finale non cerca mai di sostenere che questa sia stata la scelta sbagliata visto che Tracy incarnava tutti gli ideali di Ted, mentre Robin quelli di Barney.

Tutte le teorie, il simbolismo, e le chiacchiere dei fan sono naufragate quando però si è deciso di togliere di scena Tracy a causa di gravi problemi di salute, facendo finire Ted con Robin solo per cercare di compiacere gli spettatori. Per anni, Ted ci è stato presentato come un inguaribile romantico, ma alla fine ci è stato mostrato come una persona che si era accontenta di Tracy solo perché Robin non rispecchiava le sue visioni di futuro. Il protagonista avrebbe comunque vissuto una vita piena con Tracy se ne avesse avuto la possibilità, ma non è stato così e sono stati proprio i suoi figli a spingerlo verso Robin che nel frattempo aveva divorziato da Barney. Ted aveva già figli e Robin era soddisfatta della sua carriera, hanno fatto pace con il proprio passato e hanno sentito che era finalmente il momento giusto per avere un futuro insieme perché il loro amore era comunque rimasto molto forte.

L’introduzione di Tracy e il distacco da Friends

Per quanto poi il finale non sia stato apprezzato da molti, quasi all’unanimità gli spettatori si sono comunque innamorati dell’affascinante Tracy interpretata da Cristin Miliotti, soprattutto mentre si faceva strada nella vita di Ted attraverso i suoi amici e i suoi problemi personali. Dopotutto, anche prima che Tracy fosse introdotta nella serie, il suo destino come Madre in HIMYM era già segnato, senza un vero interesse per come il personaggio sarebbe stato accolto dal pubblico. La fortuna è stata che il personaggio si è integrato bene nell’ultima stagione, tanto che molti stavano già iniziando a fare il tifo per Tracy e Ted, ma il loro futuro insieme era già stato segnato tempo addietro indipendentemente dai giudizi degli spettatori. Come accennato prima, i produttori di How I Met Your Mother aveva già girato le sue scene finali in anticipo, dal momento che gli attori dei bambini Mosby stavano iniziando a crescere e invecchiare fuori dai loro ruoli. L’alternativa sarebbe stata avere i personaggi visibilmente più grandi alla fine dello spettacolo. Ciò, però, non avrebbe avuto alcun senso poiché avrebbe implicato che Ted avesse raccontato loro la storia per molti anni.

Infine, un altro aspetto da non sottovalutare è che i creatori hanno voluto allontanarsi da inevitabili confronti con Friends anche nel finale. I confronti tra le due serie si erano già generati fin dal primo episodio dato che entrambe le sitcom erano ambientate a New York City e seguivano un gruppo di amici che si riuniscono ogni giorno nello stesso luogo e sembrano non acquisire mai nuovi amici. La caratteristica principale che ha distinto How I Met Your Mother da Friends in modo serio, al di là della presenza di un narratore, è stata la ricerca di una risposta alla domanda posta dal titolo stesso. Fin da subito ci era stata posta una persona inaspettata, qualcuna che il protagonista non aveva ancora avuto la possibilità di incontrare. Fin da subito era stato promesso qualcosa di inaspettato che effettivamente è arrivato nel finale. Peccato che poi la conclusione effettiva è ricaduta nella coppia più desiderata dal pubblico, nonostante ormai i cuori erano rivolti a un altro tipo di amore.

Dove vedere How I Met Your Mother in tv e in streaming

How I Met Your Mother è disponibile integralmente solo su Disney Plus.

L’offerta di Disney+