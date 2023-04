Per nove stagioni, dal 2005 al 2014, Ted Mosby, interpretato da Josh Radnor, ha raccontato la lunga storia di come alla fine ha incontrato la madre dei suoi figli nella popolare sitcom How I Met Your Mother. Insieme ai suoi storici amici Marshall Ericksen, Lily Aldrin, Barney Stinson e Robin Scherbatsky, Ted mostra la ricerca del suo vero amore mentre entra nei 30 anni e progredisce nella carriera lavorativa. La caratteristica principale di questa serie TV creata da Craig Thomas e Carter Bays è che, nonostante l’accesa comicità e le varie tribolazioni messe in scena, ha sempre portato molta profondità emotiva merito anche delle varie sotto trame di tutti i protagonisti principali, con tutte le gioie e dolori classici della vita. Nel 2022 è arrivato su Disney Plus lo spin-off How I Met Your Father e il 19 aprile 2023 arriverà anche in Italia la seconda stagione. Nonostante ciò pensiamo sia fondamentale dare uno sguardo alla serie che ha dato il via a tutto ricordando i momenti più amati dai fan. Ecco, quindi, i migliori 10 episodi di How I Met Your Mother.

How I Met Your Mother: i 10 migliori episodi

Allarme guastafeste (stagione 3, episodio 9)

Uno degli aspetti principali per ogni amicizia duratura e di successo è imparare a non accentuare alcuni difetti della vita o del comportamento di un amico, per non portare alla luce tensioni latenti. Questa regola viene messa in discussione nell’episodio della terza stagione Allarme guastafeste, poiché la presenza della nuova fidanzata di Ted, Cathy, porta il gruppo di amici ad affrontare le fastidiose abitudini reciproche.

Naturalmente, dopo che il vaso di Pandora si rompe è difficile rimettere insieme tutti i cocci. In questo episodio è possibile osservare molta tensione tra i membri del cast principale, nonostante una posta in gioco relativamente bassa e una componente comica molto alta. La parte più bella è vedere il gruppo tornare nuovamente insieme, a testimonianza della loro amicizia duratura e indistruttibile.

Chiamatemi Swarley (stagione 2, episodio 7)

Questo episodio prende il titolo dal nome errato di Barney scritto su una tazza di caffè. La piccola casualità diventa uno scherzo durante tutto l’episodio, poiché il gruppo di amici inizia a riferirsi a lui chiamandolo Swarley e facendolo arrabbiare sempre di più. L’aspetto più interessante dell’episodio, tuttavia, è vedere Marshall single dopo aver rotto con Lily che, addirittura, chiede di uscire alla barista che ha sbagliato a scrivere il nome di Barney.

Ted e Barney lo avvertono che questa ragazza ha “gli occhi da pazza” e oltre a essere un brutto segno è un elemento che contraddistinguerà il finale dell’episodio. Infatti Lily interrompe l’appuntamento di Marshall per impedirgli di baciare un’altra donna e, dopo essere scappata per l’imbarazzo, viene seguita proprio da Marshall che le dice che lei ha “gli occhi più pazzi di chiunque abbia mai incontrato“. È un momento di estremo romanticismo, segno della grande capacità della serie di mettere insieme elementi comici ed elementi emotivi senza sbagliare. Inutile dire che è stato un sollievo per tutti vederli di nuovo insieme e, per fortuna, rimangono una coppia stabile per il resto della serie.

Il gioco della verità (stagione 1, episodio 15)

Ted riesce a trovare il suo primo amore già nella prima stagione quando incontra Victoria, ma viene messo alla prova proprio in questo episodio. Il gruppo di amici si riunisce per una serie di giochi orchestrati da Marshall, che presiede le attività della serata grazie alla sua indiscussa padronanza di tutte le regole. Ciò porta ciascun membro del gruppo a condividere, come parte di uno dei giochi alcolici, i momenti più imbarazzanti delle rispettive vite, raccontati attraverso una serie di flashback.

Il gioco della verità offre uno sguardo a sorpresa sul passato di Barney. Dopotutto ogni eroe e cattivo merita una buona storia d’origine e, con Barney che occasionalmente si mostra nei panni di entrambi, il suo misterioso passato viene finalmente rivelato. Questo retroscena è giustapposto con altri aneddoti imbarazzanti del gruppo, inclusi i dettagli invisibili dietro il disastroso primo appuntamento di Ted con Robin, che crea una miccia pronta a esplodere tra lui e Victoria.

Lei odia giacca e cravatta (stagione 5, episodio 12)

Questo è il centesimo episodio di How I Met Your Mother e per l’occasione è stata realizzata una puntata epocale il cui culmine è arrivato con un’intera canzone e un ballo che ha visto Barney professare il suo amore per i completi, con la prima che è stata addirittura nominata per un Emmy Award. L’episodio vanta anche la presenza di numerose guest star tra cui Tim Gunn nei panni del sarto personale di Barney.

A parte l’ode musicale di Barney alla sua fissazione sartoriale, l’episodio segna anche una progressione nella storia generale di Ted per trovare il vero amore. Anche se la futura madre rimane sfuggente, c’è la sensazione che sia proprio dietro l’angolo mentre Ted esce con la sua compagna di stanza. La rivelazione finale, tuttavia, è ancora molto lontana.

Lo schiaffone (stagione 2, episodio 9)

Questo episodio dalle meccaniche narrative abbastanza classiche, introduce però due battute ricorrenti che continueranno per il resto della serie: l’alter ego da pop star di Robin, Robin Sparkles, e la scommessa con schiaffo tra Marshall e Barney. Robin odia i centri commerciali e non spiega il motivo, portando il gruppo di amici a chiedersi quale sia il suo segreto. Marshall pensa che Robin si sia sposata proprio in un centro commerciale, mentre Barney suppone che abbia fatto porno.

Alla fine scommettono che chi ha ragione prenderà a schiaffi l’altro. La verità alla fine viene fuori quando Barney scopre un video del passato di Robin e supponendo automaticamente che sia un porno, schiaffeggia Marshall. In realtà è il video musicale della canzone Let’s Go to the Mall dei tempi in cui Robin era una pop star adolescente in Canada. L’incredibile parodia dei video musicali degli anni ’80 presenta Robin che balla con una giacca di jeans e vola con un robot. Questa rivelazione inaspettata ed esilarante mostra che Barney aveva torto e Marshall decide che può schiaffeggiarlo ogni volta che vuole per un totale di cinque volte. Il primo schiaffo lo dà proprio in questo episodio, gli altri se li conserva per altre occasioni. Resta ancora uno degli episodi più amati, nonché uno dei migliori di How I Met Your Mother di sempre.

La maledizione del Blitz (stagione 6, episodio 10)

Le feste del Ringraziamento sono sempre state delle occasioni per mettere in mostra degli episodi totalmente fuori di testa in How I Met Your Mother. Uno dei più belli, tuttavia, è proprio questo in cui si può osservare Ted finalmente assumersi l’incarico di invitare i suoi amici per le vacanze. Ted, però, sviluppa una crescente paura di essere diventato la figura leggendaria del gruppo di amici che si perde ogni momento importante, soprannominato “il Blitz“.

Mentre cerca di combattere questa maledizione percepita, il passato detentore della maledizione riappare, interpretato dalla guest star Jorge Garcia. Quest’ultimo si ambienta bene nel mezzo del cast principale, così come l’altra guest star Jennifer Morrison, che prefigura l’imminente storia d’amore del suo personaggio Zoey con Ted. Le battute volano veloci e in maniera piccante in questo episodio e il cast ormai è ampiamente al culmine della perfezione per quanto riguarda la loro unione e complicità.

Il matrimonio perfetto (stagione 2, episodio 21)

È il giorno del matrimonio di Marshall e Lily e tutto sta andando storto. L’ex ragazzo di Lily si presenta nel tentativo di riconquistarla, un testimone dello sposo si azzuffa con il fotografo e la suonatrice di arpa è in travaglio. A peggiorare le cose, Marshall utilizza erroneamente il rasoio per i capelli e si rade la testa in un momento di panico. Con gli sposi in difficoltà, il gruppo si riunisce e Ted suggerisce che la coppia si sposi due volte.

Possono, così, avere il piccolo matrimonio all’aperto che avevano inizialmente desiderato prima di affrontare la grande cerimonia disastrosa. Barney, che viene nominato sacerdote per l’occasione, officia trattenendo le lacrime mentre Lily e Marshall si scambiano adorabili promesse elencando i motivi per cui si amano. Quello mostrato in questo episodio è un grande matrimonio da sitcom, una pietra miliare del genere perché è sia divertente che dolce. Proprio per questo motivo è uno dei migliori episodi e indubbiamente tra i più memorabili di How I Met Your Mother.

La pagina finale (2ª parte) (stagione 8, episodio 12)

Inutile negarlo, ci sono spettatori che avrebbero voluto vedere Ted e Robin avere successo come coppia e spettatori che sperano che l’amore tra Barney e Robin possa funzionare. Le ultime stagioni di How I Met Your Mother mostrano proprio quest’ultimo aspetto, con il clou rappresentato dall’episodio 12 dell’ottava stagione. Infatti, sebbene Robin pensasse che Barney stesse tentando di corteggiare la suo collega Patrice, l’episodio ha mostrato il colpo di scena con Barney che dichiara il suo amore di lunga data per Robin e la volontà di rimettersi insieme da sempre.

Questo episodio mostra la serie nella sua forma più romantica possibile, ma lascia anche qualcosa di agrodolce allo spettatore perché inizia a comprendere che la fine dell’amato spettacolo è sempre più vicina.

Strategie di rimorchio (stagione 5, episodio 8)

Prima che Barney intraprendesse una relazione seria con Robin, come descritto brevemente nel precedente episodio, ci fu un momento in cui tornò a essere il classico donnaiolo dopo la loro rottura. In questo episodio Barney rinnova le sue ridicole tecniche di approccio, ma trova in Lily un ostacolo alla perenne ricerca di sventare una possibile relazione di Barney con una donna che non fosse Robin.

È interessante osservare Barney combattuto tra la ricerca del divertimento per superare la rottura e la volontà di crescere moralmente e professionalmente. Strategie di rimorchio è un ottimo compromesso tra comicità e serietà e mostra i preamboli di una crescita graduale del personaggio di Barney: qui è ancora nella sua forma più calcolatrice e manipolatrice che mai.

E alla fine mamma è arrivata (stagione 9, episodio 16)

Nella nona stagione della serie, ci viene finalmente presentata la Madre, il cui vero nome è Tracy. Si rivela estremamente simpatica e affascinante, all’altezza delle grandi aspettative riposte per il personaggio. Il 200esimo episodio della serie fa luce sulla sua storia, rivisitando scene di episodi passati per mostrare i suoi quasi incontri con Ted nel corso degli anni. A differenza di Ted, che l’ha cercata per tanto tempo, Tracy aveva trovato la sua anima gemella ma è morta tragicamente. Dopo anni senza appuntamenti, inizia a vedere qualcuno ma non ha ancora superato il suo amore defunto.

Il suo ragazzo le fa la proposta di fidanzamento mentre è a Farhampton per suonare nella band al matrimonio di Barney e Robin. Lei lo rifiuta e decide di voltare pagina dal suo passato crepacuore. Da sola al Farhampton Inn, canta una bellissima versione di Le Vie En Rose (mettendo in mostra la straordinaria voce di Cristin Milioti) che Ted ascolta. Questo episodio aiuta il pubblico a conoscere e prendersi cura di Tracy come personaggio principale dopo nove anni di attese. Tra tutti i difetti della stagione 9, la performance di Milioti è una delle poche note estremamente positive. Per questo è considerato da molti uno dei migliori episodi di How I Met Your Mother.

Dove vedere How I Met Your Mother in tv e in streaming

How I Met Your Mother è disponibile integralmente solo su Disney Plus.

L’offerta di Disney+