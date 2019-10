Hulk (Avengers: Endgame) da Hot Toys

Hulk è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 di Hot Toys per la serie dedicata ad Avengers: Endgame in scala 1/6 dedicata al mondo del cinema.

Continuano in questi giorni gli annunci di Hot Toys per la linea Movie Masterpiece, una serie di action figure collezionabili in scala 1/6 dedicata al mondo del Cinema e delle Serie TV. Negli scorsi giorni l’azienda ha comunicato l’apertura dei preordini della nuova figure di Hulk tratta da Avengers: Endgame.

Queste figure sarà alta circa 39,5 cm per rimanere in scale con tutte le altre figure di questa serie, il corpo sarà completamente articolato e vestiti in simil pelle e stoffa. Se vi soffermerete a guardare tutti i dettagli rimarrete davvero impressionati dalla cura che ci mettono per poter ricreare una vere e propria replica del personaggio in questione in scala ridotta.

Come per tutte le altre figure anche in questa sarà presente una basetta espositiva con il logo del film, dove troveremo pure un braccio snodabile che ci permetterà di riprodurre al meglio le pose action di Hulk. Troveremo come il solito degli accessori di ricambio, tra cui delle mani intercambiabili, gli occhiali, un tablet e il guanto con la possibilità di illuminare le Gemme dell’ Infinito.

Il personaggio di Hulkinterpretato da Mark Ruffalonel Marvel Cinematic Universe fa la sua prima comparsa nel primo film degli Avengers, anche se in realtà il personaggio di Hulk era già apparso precedentemente in un film a lui dedicato “L’incredibile Hulk” interpretato però da Edward Norton. L’attore avrebbe dovuto interpretare il gigante verde anche nei successivi film, ma dopo diverse trattative fu sostituito definitivamente da Ruffalo.



Hulk è in preordine da Sideshow al prezzo di 349,35 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da Ottobre a Dicembre 2020.