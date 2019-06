Hulk da Avengers:Endgame per Tamashii Nations

Come sapranno tutti i fan Marvel, Bruce Banner alias Hulk , in una delle varie rappresentazioni, è un fisico nucleare che lavora per l’esercito degli Stati Uniti. Durante un’esperimento un ragazzo di nome Rick Jones si intrufola per scommessa nel reattore del laboratorio e Banner è costretto ad intervenire per salvargli la vita, finendo per essere […]

Come sapranno tutti i fan Marvel, Bruce Banner alias Hulk , in una delle varie rappresentazioni, è un fisico nucleare che lavora per l’esercito degli Stati Uniti. Durante un’esperimento un ragazzo di nome Rick Jones si intrufola per scommessa nel reattore del laboratorio e Banner è costretto ad intervenire per salvargli la vita, finendo per essere investito dai raggi gamma prodotti dall’esplosione. Da quel giorno la vita di Banner cambia radicalmente e ogni volta che si arrabbia e perde il controllo si trasforma nel gigante verde ovvero Hulk.

Questa la rappresentazione “classica” del personaggio, leggermente “variata” dalle trasposizioni cinematografiche fatte da Marvel e Disney. Bandai, continuando le uscite dedicate alle pellicole Marvel dedicate al gruppo dei supereroi rimasti per sconfiggere il temibile Thanos, ovvero Avengers: Endgame, propone una figure dedicata ad una versione “particolare” di Hulk

Tamashii Nations – società del gruppo Bandai – nei giorni scorsi ha aperto i preordini per la figure di Hulk ispirata proprio all’ultimo film dei Vendicatori dove abbiamo trovato il nostro amato “omone verde” in completa fusione con Bruce Banner. Elemento questo che ha dato forma ad un personaggio sia dotato di grande intelligenza sia in possesso della forza del colosso iracondo.

Questa serie di action figure sono realizzate completamente in plastica, anche se a volte troviamo qualche piccola parte in metallo e hanno un livello di posabilità elevatissimo, per poter così ricreare al meglio le pose dei nostri personaggi preferiti proprio come li abbiamo visti in tv nelle varie scene. Queste figure in generale raggiungono un’altezza media di 16 cm, in questo caso troveremo il nostro Hulk un pochino più grande ( 21 cm ) in modo da mantenere la proporzione reale con gli altri personaggi di questa serie.

Nella confezione del prodotto poi troveremo anche della mani e dei visi intercambiabili .

Il costo di questa figure ( attualmente è la terza che uscirà in Italia della serie Avengers Endgame ), sarà di 8.800 Yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 107.00 Euro ) e uscirà nel mese di Ottobre in Giappone, mentre nestro paese dovrebbe arrivare nel mese di dicembre circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group