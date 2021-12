Hulk: Grand Design è l’ultima chicca della Marvel

La Marvel sta tornando al formato Grand Design per dare vita a una nuova serie dedicata a Hulk, completamente realizzata dal fumettista Jim Rugg, vincitore del premio Eisner e noto per i suoi fumetti indie quali Street Angel, The PLAIN Janes e Afrodisiac. Cosa racconterà la nuova serie intitolata Hulk: Grand Design? Racconterà e reinterpreterà l’intera serie originale dell’Incredibile Hulk, dal suo debutto negli anni ’60 alla sua conclusione negli anni ’90.

La Marvel ha inaugurato il formato Grand Design nel 2018 con gli X-Men di Ed Piskor e proseguito ancor più di recente con i Fantastici Quattro di Tom Scioli.

Hulk: Grand Design sarà diviso in due parti. Il primo libro della serie, Hulk: Grand Design – Monster, arriverà a marzo e comprenderà i primi 300 numeri della serie. Il secondo libro, sottotitolato Madness, verrà pubblicato ad aprile e coprirà il resto della serie, comprese le molte diverse personalità sviluppate da Hulk.

Lo stesso Jim Rugg spiega il motivo per cui ha accetto il lavoro:

L’autore ha anche sottolineato che il suo approccio a Hulk: Grand Design è molto orientato al design:

“Volevo adattarmi tanto a Grand Design come potevo, quindi ho affrontato ogni pagina come un proprio design. Fumetti, pubblicità, poster dei vecchi giornali domenicali: ogni pagina era una nuova tela per me per raccontare un pezzo della storia di Hulk e celebrare le varie storie, stili, interpretazioni, storia e media di Hulk. Ho usato tutto quello che potevo: matita, inchiostro, penne a sfera, carta per quaderni, cartoncino Bristol, iPad, matita Apple, Photoshop, vecchi fumetti, carta da giornale, scanner, stampante, pennarelli, micron, rapidografi, pennelli in zibellino, pennini giapponesi, Hunt 102s. lavaggi di inchiostro… ho anche pensato a Hulk nel mondo: TV, cartoni animati, film, strisce di giornale, modello di copertina di Rolling Stone! Hulk ha avuto una corsa notevole. Tutto ciò che potevo inventare per mostrare la colorata storia e la ricca storia di Hulk, ho cercato di fare. ”