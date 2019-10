Hulk ha una nuova fan: una bimba di due anni!

A quanto pare la figlia di un utente irlandese, Paddy Raff, ama i Vendicatori: è stato condiviso un video che ritrae la piccola mentre guarda la TV.

A quanto pare la figlia di un utente irlandese, Paddy Raff, è una piccola grande appassionata della saga degli Avengers. Infatti è stato condiviso su Twitter, dallo stesso Raff, un video che ritrae la figlia di soli due anni mentre è impegnata a guardare la TV. Ciò che ha “impressionato” tutti è stata la reazione della piccola nel vedere per la prima volta la trasformazione di Hulk, tanto che il video è diventato virale.

Dunque, è molto divertente vedere la reazione di questa giovane fan dell’Universo Cinematografico Marvel nei confronti del personaggio di Hulk. Il supereroe verde nel MCU è in continua evoluzione, quindi chissà come reagirà la piccola fan quando vedrà Hulk diventare un eroe a tutti gli effetti. Tuttavia, in un certo senso, ogni fan della Marvel può identificarsi in quella ragazzina di due anni, in termini di entusiasmo, nel vedere la trasformazione di uno dei più grandi personaggi che fanno parte dell’Universo Marvel, Hulk. Ecco il post condiviso su Twitter:



My 2 yr old daughter’s reaction to seeing the Hulk go bananas for the first time 😂 pic.twitter.com/0lK0PbGWXi — Paddy Raff (@paddyraffcomedy) October 9, 2019

Magari vedremo il ritorno del supereroe, anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente per nessun progetto Marvel nella Fase 4, Però ci sarà la serie di She-Hulk in arrivo su Disney +, dunque potrebbe benissimo esserci spazio per un’apparizione di Hulk, per la gioia dei fan.

Ricordiamo che i prossimi progetti dei Marvel Studios prevedono l’arrivo di Black Widow dal 1 maggio 2020, The Falcon e The Winter Soldier nell’autunno 2020, The Eternals il 6 novembre 2020, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings il 12 febbraio 2021, Loki nella primavera 2021, WandaVision nella primavera del 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 7 maggio 2021, What If …? nell’estate 2021, Hawkeye nell’autunno 2021 e Thor: Love and Thunder il 5 novembre 2021 e Black Panther 2 il 6 maggio 2022.