La DC Comics ha annunciato che Human Target, la storia cruda scritta sulla scia dei classici noir polizieschi raccontata dai creatori di bestseller e acclamati dalla critica Tom King e Greg Smallwood, riceverà un nuovo on-shot intitolato Tales of the Human Target. Una grande notizia per i fan della serie in pausa fino al 20 settembre dopo la pubblicazione due mesi fa di Human Target #6.

Human Target: il nuovo one-shot antologico

Ambientato prima dell’avvelenamento di Christopher Chance, il one-shot antologico è scritto da Tom King e vedrà la partecipazione degli artisti Mikel Janín, Rafael Albuquerque, Kevin Maguire e l’artista di Human Target Greg Smallwood.

Questa la sinossi:

In questa antologia one-shot, Christopher Chance “fa squadra” con i membri della Justice League International – alcuni dei quali sono già coinvolti in modo significativo in questa storia – in quattro misteri collegati tra loro, e uno di loro potrebbe essere il responsabile del veleno che ha fatto vivere il Bersaglio Umano con i tempi contati. Questo numero di 48 pagine presenta un’incredibile copertina principale realizzata dall’artista della serie Smallwood, che ricorda i romanzi polizieschi hard-boiled degli anni ’60 e ’70.

Oltre alla copertina originale il fumetto presenta anche una variant cover creata da David Marquez e una variant cover in rapporto 1 su 25 dell’artista di Batman Jorge Jiménez:

Quando uscirà Tales of the Human Target? Il 23 agosto.

Per i fan che si sono persi i singoli numeri della serie e vogliono recuperare tutto in una volta uscirà anche The Human Target Book One che raccoglie i primi sei numeri della serie di Tom King e Greg Smallwood.

Alla fine dello scorso anno Tom King aveva dichiarato: