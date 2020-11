Humble Bundle: disponibile l’offerta sui manuali di Conan

Ieri abbiamo segnalato l’offerta di Humble Bundle sui manuali di Cyberpunk, oggi portiamo alla vostra attenzione un pacchetto simile, ma dedicato al gioco di ruolo di Conan il Barbaro edito da Modiphius: Humble Rpg Book Bundle: Conan By Modiphius vi permetterà di mettere le mani su un ricco assortimento di manuali dedicati al barbaro cimmero a fronte di una donazione simbolica per una delle organizzazioni no profit convenzionata con Humble Bundle.

Humble Rpg Book Bundle: Conan By Modiphius avrà un valore complessivo di 254 dollari e comprenderà un totale di venti manuali, in inglese, tra cui il gioco base, supplementi, risorse per il Gamemaster e i giocatori e avventure.

Il bundle sarà disponibile fino al 2 dicembre 2020 e sarà strutturato in tre livelli dell’importo totale di 25 euro, tuttavia chi lo desidera potrà decidere di acquistare solo il livello base dal valore simbolico di 85 centesimi. In ogni caso per accedere all’offerta occorrerà per prima cosa il livello da 85 centesimi.

Il primo livello sbloccherà sei manuali e comprenderà il Quickstart, risorse aggiuntive e un codice sconto per le versioni cartacee dei manuali. Il secondo livello, che potrà essere acquistato con una donazione minima di 6,82 euro, comprenderà 4 titoli, tra i quali il manuale base e lo schermo del Gamemaster. L’ultimo livello, dal costo di 12,79 euro, vi darà accesso ad ulteriori dieci manuali con cui arricchire la vostra collezione.

Potete raggiungere la pagina di Humble Rpg Book Bundle: Conan By Modiphius, con tutte le informazioni, cliccando qui. Di seguito ecco il dettaglio dei manuali che fanno parte di questo bundle.

Tier da 85 centesimi

Free RPG Day/The Pit of Kutallu

Players Guide

Character Sheet

Quickstart

Code to get 30% off Conan core book in print

Art of Conan

Tier da 6,82 euro

Conan Core Book

Jeweled Thrones of the Earth

Conan The Barbarian

Gamemaster Screen + Gamesmaster Toolkit – PDF

Tier da 12,79 euro

Code to get Kull of Atlantis Sourcebook free from Modiphius.net

Conan The Adventurer

Conan The Brigand

Conan The King

Conan The Mercenary

Conan The Pirate

Conan The Scout

Conan The Wanderer

Ancient Ruins & Cursed Cities

Conan The Thief

Parte del ricavato andrà in beneficienza, con una percentuale dei ricavi che sarà devoluta a una delle organizzazioni no profit che aderiscono al programma. Humble Bundle selezionerà uno degli enti benefici, come ad esempio JDRF un’organizzazione impegnata nella ricerca, la cura e la prevenzione del diabete di tipo 1. Per sostenere un’altra delle organizzazioni basterà selezionarne una dalla pagina apposita: a vostra disposizione più di 1000 enti tra i quali scegliere.