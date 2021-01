Humble Bundle: ecco l’offerta D&D 5th Edition Dungeon Extravaganza

Humble Bundle, il rinomato sito di raccolte fondi a scopo benefico, ha recentemente messo online un nuovo , ricco, bundle per coloro che siano interessati ad ampliare la loro collezione di manuale per la quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo: 5th Edition Dungeon Extravaganza

Humble Bundle presenta infatti una nutrita serie di volumi dedicati al gioco di ruolo per eccellenza che, come è consuetudine quando si tratta di queste iniziative, potranno essere acquistati ad un prezzo pressoché simbolico: in questo caso potremo arrivare a portare a casa l’equivalente di 415$ (circa 342€) di materiale!

Potete raggiungere la pagina di Humble Rpg Book Bundle: 5th Edition Dungeon Extravaganzacon tutte le informazioni, cliccando qui.

L’offerta proposta, disponibile fino al 17 febbraio, è strutturata su tre livelli, con una spesa massima di circa 12€ per l’acquisto di ben trentun prodotti in formato digitale.

Tier 1

Con il primo livello, al costo di 1€, potremo portare a casa:

30$ di sconto sull’acquisto di un accesso premium a World Anvil Lost Lands

Book of Tavern’s Vol. 1

Ruins of Ends Meet

Seige of Durgham’s Folly

Temple of the Azure Eye

The Dragon Isles 5 Map Set

The Grey Citadel

The Hanged Man

Tower of Jhedophar

Tier 2

Per accedere al secondo livello dell’offerta dovremo invece versare almeno 6,58€. Questo ci permetterà di ottenere, oltre ai volumi già citati:

A Stranger Among Us

Book of Tavern’s Vol. 2

Brotherhood of William St. John

Cauturday

For the Love of Valentine

For the Love of Valentine VTT Assets

Jungle Map 5 Map Set

Lost Lands: Grand Duchy of Reme

Map of Reme

Players Guide to Aihrde

Reme Rules Addendum 5e

Tier 3

Se invece volessimo optare per l’offerta completa di ben 31 diversi prodotti, per una spesa minima di 12,33€, alla già ricca offerta proposta di andranno ad aggiungere:

Amazing Adventures 5E Quickstarter

Ashton & the Augments

Book of Beginnings

Flavor Text Volume 1 5e

Frigid Journeys Map Set

Lost Lands Addendum 5e

Lost Lands World Map

Lost Lands World Setting

Old Kingdom Asset Pack

Solar Burn

Surial Bear Folk of the North

Seguendo l’ormai consolidata prassi, partecipando all’acquisto, potremo dare una mano ad un’associazione no-profit convenzionata con Humble Bundle: questa volta parte dei proventi raccolti verranno utilizzati per finanziare l’attività di Navy-Marine Corps Relief Society.

Nata nel 1904 la Navy-Marine Corps Relief Society ha come missione aziendale quella di utilizzare i fondi raccolti per fornire aiuti di natura finanziaria, educativa e di altro tipo ai veterani della marina in stato di difficoltà e ai membri delle loro famiglie.

Vi ricordiamo che potete accedere all’offerta di Humble Bundle, disponibile fino al 17 Febbraio, direttamente dalla loro pagina cliccando qui.