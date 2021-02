Humble Bundle: ecco l’offerta dedicata ai giochi Asmodee

Humble Bundle, il rinomato sito di vendite a scopo benefico, ha recentemente messo online un golosissimo bundle che permette di portare a casa una nutrita serie di giochi da tavolo in formato digitale appartenenti al “parco giochi” Asmodee: Humble Asmodee Digital Tabletop 2gether Bundle

Humble Bundle presenta infatti una interessante selezione di titoli che, come è consuetudine quando si tratta di queste iniziative, potranno essere acquistati ad un prezzo pressoché simbolico: in questo caso potremo arrivare a portare a casa l’equivalente di 141$ (circa 117€) di materiale!

Potete raggiungere la pagina di Humble Asmodee Digital Tabletop 2gether Bundle, con tutte le informazioni, cliccando qui.

L’offerta proposta da Humble Bundle, disponibile fino al 18 febbraio, è strutturata su tre livelli a scalare: con una spesa massima di circa 8,2€ per l’acquisto, tra prodotti base ed espansioni, di ben 18 giochi da tavolo in formato digitale.

Tier 1

Con il primo livello, al costo di 1€, potremo portare a casa:

Pandemic: On the Brink – Virulent Strain

Small World

Small World – Grand Dames

Pandemic: The Board Game

Love Letter

Tier 2

Per accedere al secondo livello dell’offerta dovremo invece versare almeno 8,06€. Questo ci permetterà di ottenere, oltre ai prodotti già citati:

Ticket To Ride

Ticket to Ride – Legendary Asia

Ticket To Ride – France

Splendor

Splendor – The Cities

Splendor – The Strongholds

Small World – Be not Afraid

Pandemic: On the Brink – Roles & Events

Uno sconto del 30% sll’acquisto di A Game of Thrones: The Board Game

Tier 3

Se invece volessimo optare per l’offerta completa di 18 diversi prodotti, per una spesa minima di 8,22€, alla già ricca offerta proposta di andranno ad aggiungere:

Terraforming Mars

Blood Rage: Digital Edition

The Lord of the Rings: Adventure Card Game – Definitive Edition

Small World – Cursed

Ticket to Ride – Europe

Una volta effettuato l’acquisto riceverete, via email, i codici per attivare e scaricare i singoli prodotti dalla piattaforma Steam.

Seguendo l’ormai consolidata prassi, partecipando all’acquisto potremo dare una mano ad un’associazione no-profit convenzionata con Humble Bundle.

Questa volta parte dei proventi raccolti verranno utilizzati per finanziare l’attività di due diverse realtà.

St. Jude Children’s Research Hospital: un centro ospedaliero specializzato nei trattamenti pediatrici, con un focus particolare sulle leucemie e altri tipi di malattie oncologiche.

Gameheads: realtà che sfrutta in maniera non convenzionale il mezzo dei videogame per insegnamento ai giovani tra gli 11 e 15 anni e fornire loro un bagaglio che permettergli di affrontare il mondo che li aspetta.

Vi ricordiamo che potete accedere all’offerta di Humble Bundle, disponibile fino al 18 Febbraio, direttamente dalla loro pagina cliccando qui.