Humble Bundle propone un’imperdibile offerta GdR targata Free League Publishing

Durante la giornata di ieri, Humble Bundle, il rinomato sito di vendite online in cui una parte del ricavato viene devoluto a scopo benefico, ha lanciato un bundle davvero imperdibile per tutti gli appassionati di gioco di ruolo carta e penna, che vede protagonisti una montagna di titoli prodotti dalla casa editrice svedese Free League Publishing. Questo pacchetto di beneficenza proposto da Humble Bundle e raggiungibile a questo link, include i pluripremiati giochi di ruolo Tales From the Loop, Things From the Flood e Symbaroum.

Questo enorme bundle di giochi di ruolo del valore di 237 Dollari è stato suddiviso, come di consueto, in pacchetti crescenti di materiale del costo di 1 Euro, 8,21 Euro e 14,79 Euro rispettivamente. Ovviamente, trattandosi di prodotti in vendita per beneficenza, l’acquirente potrà offrire una cifra maggiore per ottenere i manuali di gioco di ruolo presenti nell’offerta, che saranno forniti in formato .PDF e DRM-Free.

Il pacchetto di rinomati prodotti Free League Publishing resterà acquistabile su Humble Bundle fino al giorno 14 giugno 2021 alle ore 11:00 PT (le ore 20:00 per il nostro fuso orario) e include i seguenti titoli.

Tales From the Loop & Things From the Flood

Tales From the Loopè un gioco di ruolo “carta e penna” basato sulle opere d’arte e sull’omonimo artbook del celebre artista svedese Simon Stålenhag, da cui è stata tratta anche la fortunata serie tv targata Amazon Prime Video. Ambientato principalmente negli anni Ottanta di un’ucronica Svezia, in Tales from the Loop i giocatori interpretano dei ragazzini di età compresa tra i dieci e i quindici anni, che vivranno avventure ai limiti del possibile in un mondo costellato di rugginosi robot, incredibili e misteriosi macchinari e scienza rivoluzionaria. Questo emozionante gioco di ruolo rievoca le atmosfere tipiche delle classiche pellicole per ragazzi dell’epoca, come I Goonies, Stand by Me – Ricordo di un’estate, E.T. – L’Extra-Terrestre e Wargames – Giochi di guerra, o della moderna serie tv Stranger Things, che proprio negli anni Ottanta è ambientata.

Things from the Flood è un gioco di ruolo “carta e penna” anch’esso basato sulle opere d’arte e l’omonimo artbook dell’artista svedese Simon Stålenhag. Ambientato principalmente negli anni Novanta, è di fatto il seguito di Tales from the Loop, ma non è necessario averlo giocato o conoscerlo per poterne fruire godibilmente. In Things from the Flood, i giocatori interpretano degli adolescenti di età compresa tra i quindici e i diciannove anni e in questo sequel sono introdotte tematiche più cupe, che virano decisamente verso l’horror fantascientifico, e mutano quella che prima era un’ucronica nostalgia in una ucronia quasi distopica e aberrante.

Nel pacchetto di Humble Bundle sono presenti i seguenti titoli:

Tales From the Loop RPG Starter Set

Tales From the Loop RPG – Core rulebook

Things From the Flood RPG – Core rulebook

Tales From the Loop: Our Friends the Machines

Tales From the Loop: Out of Time

Se siete interessati alla versione fisica di questi prodotti, potete trovarli a questo link.

Symbaroum

Symbaroum è un gioco di ruolo “carta e penna” dark fantasy, che vede i giocatori esplorare le vaste foreste di Davokar a caccia di tesori, saggezza perduta e gloria. I protagonisti delle avventure in questo mondo in cui la Natura è una forza attiva e vibrante, potranno visitare i clan barbari per commerciare o saccheggiare, stabilire le loro basi di potere tra principi, corporazioni o tra i rifugiati ribelli nella capitale, e dovranno sopravvivere a incontri con troll, bestie dalla mente oscura e signori della guerra non morti. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra intervista a Mattias Lilja, autore di Symbaroum.

Nel pacchetto di Humble Bundle sono presenti i seguenti titoli

Symbaroum RPG – Core Rulebook

Symbaroum – Game Master’s Guide

Symbaroum – Advanced Player’s Guide

Symbaroum – Monster Codex

Symbaroum Starter Set – Treasure Hunts in Davokar

Thistle Hold – Wrath of the Warden

Karvosti – The Witch Hammer

Yndaros – the Darkest Star

Symbar – Mother of Darkness

Se siete interessati alla versione fisica di questi prodotti, potete trovarli a questo link.