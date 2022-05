Il celebre franchise basato sui romanzi di Suzanne Collins si appresta a tornare sul grande schermo. In occasione del CinemaCon di Las Vegas è stata finalmente svelata la data di uscita del prequel di Hunger Games, che sarà incentrato sulla figura giovanile di Coriolanus Snow.

Svelata la data di uscita del prequel di Hunger Games

The Ballad of Songbirds and Snakes, questo il titolo del prequel tratto dall’omonimo romanzo, uscirà nelle sale americane il 17 novembre 2023. La storia sarà incentrata sulle origini del noto antagonista della trilogia originale ben prima della sua nomina a presidente di Panem.

Il romanzo è infatti ambientato 64 anni prima rispetto agli eventi narrati in Hunger Games e darà modo ai lettori di scoprire un lato inatteso del futuro dittatore di Panem. Snow viene descritto come un adolescente in cerca di qualcosa di diverso, che non riesce a trovare nel nido familiare.

Proveniente da una famiglia privilegiata il giovane Coriolanus è una persona brillante, affascinante e che sembra avere tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo dell’eroe. The Ballad of Songbirds and Snakes offrirà dunque un’inattesa prospettiva in cui i lettori potranno scoprire le origini e la genesi di questo personaggio.

L’adattamento cinematografico sarà scritto da Michael Arndt e diretto da Francis Lawrence, regista del secondo film di Hunger Games e del terzo, che fu diviso in due parti. Al momento non è ancora stato annunciato chi vestirà i panni di Coriolanus Snow nè chi saranno i restanti membri del cast. Il film è in ogni caso già entrato in produzione dal 2020.

Dopo il grande successo ottenuto dalla trilogia originale al box office, che ha visto Jennifer Lawrence nei panni di Katniss Everdeen, Lionsgate è pronta a scommettere nuovamente sul franchise con questo prequel e magari con altri progetti in cantiere.