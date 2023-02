Quali sono gli ultimi aggiornamenti su Hunter x Hunter? Cosa sta accadendo alla celebre serie dall’altrettanto celebre Yoshihiro Togashi che è in pausa dal 26 dicembre 2022 dopo essere rientrato alla serializzazione il 24 ottobre 2022 dopo tre anni di pausa?

La pausa, tuttavia, ora è differente dalle precedenti dal momento che, come già riportato, dopo il Capitolo 400 non sarà più pubblicato a cadenza settimanale tra le tavole di Weekly Shonen Jump, ovvero la rivista natìa. Il dipartimento editoriale comunicava a dicembre 2022 che l’autore continuerà comunque a scrivere e disegnare, con l’ausilio del suo staff, e non resterà fermo nel frattempo dal momento che le nuove produzioni saranno lanciate in metodi e date ancora da definirsi. Nel comunicato ufficiale il dipartimento editoriale sottolinea l’attuale politica finalizzata, ricordiamo, a tener sotto controllo la salute dell’autore. Inoltre il dipartimento assicura gli appassionati, e non, circa la volontà certa di supportare l’autore sino a che il manga non sarà completo.

Nonostante questa dichiarazione apparentemente rincuoranti, nelle settimane a seguire la serie è stata coerentemente rimossa dalla tavola dei contenuti in corso per Shonen Jump ed ora figura, invece, nella lista dedicata a tutte le opere concluse, cancellate e trasferite. Il panico è sopraggiunto, ma crediamo non sia necessario subito urlare al pericolo.

Al momento non possediamo conferme o dichiarazioni ufficiali circa la futura pubblicazione di Hunter x Hunter. D’altro canto, con dichiarazioni alla mano datate dicembre 2022 riportate in apertura, è giusto rassicurare gli appassionati che tra le opere concluse, cancellate o trasferite, la serie sicuramente deve figurare nel terzo tipo di classificazione. Non ci resta, quindi, che attendere quando la serie ritornerà, perchè chiaramente ritornerà, ma lo farà in termini e modi (mediante un’altra rivista cartacea o piattaforma digitale) differenti rispetto al solito.

Hunter x Hunter: il manga e l’anime

Hunter x Hunter è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, noto anche per la sua opera precedente Yu degli spettri, serializzato, tra varie pause causate anche dai problemi di salute dell’autore, sul settimanale Weekly Shonen Jump dal 1998.

In Italia il manga è edito da Planet Manga, che ne ha pubblicato tre ristampe.

Nel 1999 Nippon Animation ha prodotto una serie animata in 62 episodi, andata in onda fino al 2001. L’anime è stato trasmesso in Italia su Italia 1 dal 23 gennaio 2007 al 24 gennaio 2008 inizialmente in versione integrale e, dall’episodio 16, intitolato Sasso × Forbici × Cuore, è stata censurata dalla Mediaset a causa di scene e dialoghi un po’ “spinti”.

Alla prima serie hanno fatto seguito, dal 2002 al 2004, tre serie di OVA sempre prodotti dalla stessa compagnia, che riprendono la trama dalla saga di York Shin City, dove era stata interrotta la prima serie, e coprono l’intera saga di Greed Island. In totale gli OVA sono 30 ed essendo stati creati specificamente per il mercato home video, in Giappone, essi non sono mai stati trasmessi su una rete televisiva mentre in Italia sono andati in onda sempre su Italia 1 dal 29 gennaio al 17 maggio 2008.

Madhouse ha creato in seguito una nuova serie, andata in onda dal 2 ottobre 2011 in Giappone sul canale NTV. Essa è un reboot del primo anime più fedele rispetto alla precedente: rinarra infatti tutta la storia della serie precedente e, a partire dall’episodio 76, continua con la parte successiva della trama del manga.

Dal 30 novembre 2021 Prime Video distribuisce per la prima volta il doppiaggio in italiano, a cura di Dynit, dell’adattamento del 2011 con le prime tre stagioni disponibili.

Un grande successo dei manga (due milioni di copie vendute nel solo Giappone!), che ha generato cartoni animati e RPG ugualmente popolari, arriva finalmente in edizione italiana! Dalla fantasia di Yoshihiro Togashi, l’autore di “Yuu Yuu degli spettri”, una nuova serie a fumetti in formato originale con le mirabolanti avventure di quattro personaggi tutti a caccia dell’ambita licenza di Hunter… il Cacciatore! Per quanto il loro traguardo sia lo stesso, attraverso i terribili ostacoli incontrati nell’esame per ottenere la licenza, Gon, Killua, Kurapica e Leorio diventeranno però ben presto… inseparabili!