I 5 finali manga più belli di sempre secondo i giapponesi

Dopo avervi detto quali sono i 10 anime più più commoventi secondo i giovani giapponesi con un’età compresa tra i 10 e i 19 anni, grazie a una ricerca effettuata dall’applicazione di tastiera per smartphone Simeji, ora tocca ai manga con un finale più bello di sempre. In fondo, che si tratti di un colpo di scena o di un lieto fine, l’ultimo volume di un manga può colpire i lettori più duramente di qualsiasi altra parte della storia, soprattutto se l’autore ha pianificato tutto fin dall’inizio.

Quindi, tra tutti i manga in circolazione, quali sono quelli che hanno i finali migliori?

Attenzione, l’articolo può contenere spoiler

I 5 manga con il finale più bello di sempre

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Goo Ranking attraverso un sondaggio svolto su 2.758 netizen giapponesi tra gennaio e febbraio 2021. Essi dovevano votare quali manga, a loro parere, avessero il finale migliore. Questi quindi, sono i 5 manga che hanno ottenuto più voti.

Al quinto posto si classifica Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con 200 voti

Il capolavoro di Koyoharu Gotouge ha iniziato a venire serializzato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016. La serie in Giappone si è conclusa a maggio 2020. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics insieme al primo dei due romanzi del franchise, intitolato Il fiore della felicità (qui la la nostra recensione!)

Il capitolo finale di Demon Slayer è in realtà un salto in avanti nel tempo rispetto al penultimo capitolo, dove il pronipote di Zenitsu, uno dei compagni di Tanjiro, legge un libro intitolato “La leggenda di Zenitsu”. La conclusione del bambino è che tutti coloro che hanno combattuto i demoni e sono morti per la pace si sarebbero reincarnati in una vita più felice, e la serie finisce con le presentazioni delle reincarnazioni dei personaggi principali.

Al quarto posto abbiamo Haikyu!! che ha ottenuto 221 voti

Haikyu!! di Haruichi Furudate è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2020, terminato con il capitolo 402 mentre in Italia è pubblicato dalla Star Comics.

Il sogno del protagonista Shoyo Hinata di diventare un grande giocatore di pallavolo ha rubato il cuore di molti che hanno giudicato molto positivamente il finale del manga.

Il finale di Haikyu!! richiama le sensazioni di quello di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in cui l’ultimo capitolo è strutturato come un epilogo. Mostra cosa fanno i personaggi principali diversi anni dopo il diploma, compreso se qualcuno di loro gioca ancora a pallavolo.

Al terzo posto troviamo Touch con 355 voti

Touch è un manga shōnen scritto e disegnato da Mitsuru Adachi, pubblicato in Giappone sulla rivista Shōnen Sunday di Shogakukan dall’agosto 1981 al novembre 1986. In Italia è stato pubblicato dalla Star Comics tra il luglio 1999 e l’agosto 2001.

La serie segue i fratelli gemelli Kazuya e Tatsuya Uesugi mentre mirano a raggiungere il più grande e leggendario campionato di baseball liceale dell’anno, il Koshien. Nonostante il manga sia stato pubblicato per la prima volta 30 anni fa, il suo finale rimane popolare tra i netizen giapponesi fino ad oggi.

Il finale di Touch vede la squadra dei fratelli vincere il Koshien, e Tatsuya confessare i suoi sentimenti a Minami.

Al secondo posto abbiamo Fullmetal Alchemist con 410 voti

Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa è stato pubblicato su Weekly Shonen Gangan tra il 2001 e il 2010 mentre in Italia dalla Planet Manga che, recentemente, ha riportato in fumetteria la storia successo degli anni 2000 in una nuova versione intitolata Full Metal Alchemist Ultimate Deluxe Edition (a questo nostro articolo la recensione).

La storia segue i fratelli alchimisti Edward e Alphonse Elric nel paese fittizio di Amestris mentre cercano la mitica Pietra Filosofale.

Nel capitolo finale di Fullmetal Alchemist, Edward combatte e vince contro la sua nemesi Padre, poi sacrifica la fonte dei suoi poteri alchemici per affrontare la Verità in modo da riportare a casa il fratello minore Alphonse, che si era precedentemente sacrificato. Edward e Winry si confessano anche i loro sentimenti reciproci, finiscono per sposarsi e mettono su una famiglia felice con due figli.

Il primo posto viene conquistato da Inuyasha con 472 voti

Scritto e disegnato da Rumiko Takahashi è stato pubblicato dal 1996 al 2008 nell’antologia Weekly Shonen Sunday e in Italia dalla Star Comics.

Il manga racconta la storia fantastica della quindicenne Kagome Higurashi che cade in un pozzo e viaggia nel tempo fino al passato, portando anche i lettori in un viaggio vorticoso.

Il capitolo finale vede Kagome decidere di vivere per sempre nell’era feudale, preferendola al mondo moderno per stare con Inuyasha. I due si sposano e vivono felici e contenti.

Altri titoli esaminati erano YuYu Hakusho, Gintama, Death Note e altri. Il fatto che non siano rientrati in classifica non significa che i loro finali non siano buoni, semplicemente non hanno avuto lo stesso impatto sui netizen, senza contare che ci sono moltissimi ottimi manga non ancora conclusi, come One Piece, considerato il miglior manga (ancora in corso) di tutti i tempi.

E voi che cosa ne pensate?

Recuperate il manga di Demon Slayer su Amazon!