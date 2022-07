Finalmente, dopo una lunga attesa, è approdato nelle sale cinematografiche Thor: Love and Thunder, nuovo prodotto MCU targato Taika Waititi. Il quarto film dedicato all’asgardiano Thor, interpretato da Chris Hemsworth, che vede anche l’arrivo della Potente Thor (Natalie Portman) ha debuttato nei cinema il 6 luglio 2022 e sarà un seguito degli avvenimenti accaduti in Avengers: Endgame.

Ovviamente tutti gli appassionati di cultura pop, specialmente gli accaniti fan Marvel, sono in subbuglio e anche il mondo cosplay è in agitazione per l’arrivo di questo film: migliaia di cosplayers e cosmakers, infatti, aspettano con trepidazione di avere immagini e fonti dettagliate dei costumi e degli accessori di scena per poter realizzare sempre nuovi cosplay, specialmente se appartengono a personaggi ai quali sono affezionati, o anche solo per la soddisfazione di realizzare un costume nuovo di zecca. Per questo motivo, in attesa delle versioni dei cosplay di Thor: Love and Thunder, abbiamo selezionato alcuni cosplayers che in passato hanno impersonato alcuni personaggi tratti dagli stand alone dedicati al Dio del Tuono, quindi ecco a voi i migliori cosplay di Thor.

Il cosplay è senza ombra di dubbio un hobby davvero completo: chi inizia a fare cosplay, spesso, si trova a cimentarsi con materiali e attrezzature di vario tipo ma anche con le arti sceniche. Molti cosplayers, infatti, tendono a realizzarsi i propri costumi con le loro mani ma anche ad avere una presenza scenica simile a quella del personaggio che stanno interpretando. Questo accade soprattutto quando il cosplay diventa un vero e proprio lavoro di intrattenimento e i cosplayers vengono ingaggiati per eventi a tema nei cinema, nei centri commerciali e nei parchi di divertimento.

Thor: Love and Thunder tour

E a proposito dei migliori cosplay di Thor, in occasione dell’uscita di Thor: Love and Thunder anche Principesse Disney, in collaborazione con Marvel Avengers Italia, Circuito Giometti Cinema e The Space Cinema, ha organizzato il Thor: Love and Thunder Tour, nel quale alcuni cosplayers selezionati gireranno per varie tappe italiane per incontrare e scattare foto con gli appassionati nei cinema selezionati per il tour e per vedere il film con loro. Se volete seguire le tappe e incontrare Thor e la Potente Thor, potete leggere il nostro articolo dedicato su questa pagina.

Come vi abbiamo anticipato in precedenza, abbiamo selezionato alcuni dei migliori cosplay di Thor : ovviamente fare una carrellata di cosplay solo ed esclusivamente dedicata al personaggio di Thor in sé sarebbe stato un po’ monotono e, allo stesso tempo, non ci sono ancora abbastanza versioni dei nuovi costumi sfoggiati in Thor: Love and Thunder, per cui abbiamo pensato di mostrarvi versioni cosplay di personaggi che nel tempo si sono rivelati importanti e decisivi.

Thor

Thor - Chris Hemsworth

Thor, Dio del Tuono, figlio di Odino, è un personaggio amatissimo dei fumetti e dell’MCU: è tra i più potenti degli asgardiani, civiltà aliena che gli umani considerano dei; è uno dei membri fondatori degli Avengers e successivamente prende parte come nuovo membro dei Guardiani della Galassia.

In questa versione di Thor, vi presentiamo Andrea Biz, che potete trovare su Instagram a questo profilo: Andrea è un cosplayer da quasi 10 anni e in tutto il suo percorso ha realizzato ben quattro armature di Thor, personaggio che lo ha spronato sia nel cosplay che nella vita. L’ultima versione realizzata da Andrea è stata fatta interamente da lui e questo dettaglio ce lo ha rivelato in occasione della live di Cosplay Life dello scorso martedì 5 luglio sul nostro canale Twitch, nella quale lo abbiamo intervistato, insieme alla sua collega, in quanto protagonista del tour italiano nei cinema.

La Potente Thor

La Potente Thor - Natalie Portman

Nel MCU, la Potente Thor, interpretata da una splendida Natalie Portman, è un’astrofisica ed ex fidanzata di Thor che, mentre si sta curando da un cancro, acquisisce poteri simili a quelli del Dio del Tuono e in questo nuovo prodotto cinematografico dimostrerà tutta la sua potenza.

Anche Aurora, meglio conosciuta come @louise_cosplay su Instagram, ha dimostrato tutto il suo potere, proprio come il personaggio da lei interpretato: Aurora, assieme ad Andrea, sarà l’altra protagonista del Thor: Love and Thunder Tour ed è stata anche lei ospite nella diretta dedicata a Thor. Cosmaker da diverso tempo, Aurora ha creato il suo costume in soli tre giorni per essere pronta a sfoggiarlo durante gli eventi di questi giorni. Ci vuole davvero una grande forza per mettere insieme le idee e creare un cosplay in così poco tempo, specialmente se non si hanno immagini di riferimento dei dettagli sui costumi. Davvero un ottimo lavoro!

Loki

Loki - Tom Hiddelston

Loki, fratello adottivo di Thor, è un personaggio interpretato da Tom Hiddleston nel MCU ed è uno dei personaggi ricorrenti più importanti della saga, specialmente in riferimento all’evoluzione che questo personaggio subisce nel tempo; inizialmente, infatti, era un antagonista ma, nel corso della storia, acquisisce caratteristiche più benevole che lo hanno fatto diventare un antieroe.

Loki Cosplay

Potreste pensare si tratti di un frame di qualche scena inedita con protagonista Loki, ma in realtà questo è un cosplay realizzato alla perfezione. Federico Impellizzeri, che potete trovare su Instagram a questo profilo, ha decisamente colto nel segno e con la sua versione di Loki ci lascia di stucco: costume e somiglianza si fondono insieme per creare una versione davvero identica!

Heimdall

Heimdall - Idris Elba

Heimdall, fratello di Lady Sif, è il guardiano del Bifrǫst e del regno di Asgard, dotato di sensi tanto acuti da “poter sentire l’erba crescere e vedere attraverso lo spazio e il tempo”. Nel MCU è interpretato dall’attore Idris Elba, con un’interpretazione del personaggio davvero magistrale.

Heimdall Cosplay

A vestirne i panni, in questa versione cosplay, è il cosplayer inglese @ugoandcosplay, di cui potete visionarne i lavori su questo profilo Instagram. Heimdall è un personaggio davvero poco comune: chi frequenta gli svariati eventi dedicati al fumetto e alla cultura pop avrà notato la carenza di cosplay dedicati a questo personaggio. Proprio per questo motivo abbiamo pensato di rendere omaggio a Heimdall menzionandolo in questo articolo e mostrando un suo fiero, e molto somigliante, rappresentatore.

Valchiria

Valchiria - Tessa Thompson

Valchiria, interpretata da Tessa Thompson nel MCU, è una valchiria, appunto, inviata da Odino per uccidere Hela: rimanendo l’unica superstite, fugge da Asgard per diventare cacciatrice di taglie. Valchiria è uno dei personaggi presenti in Thor: Love and Thunder e siamo davvero curiosi di rivederla!

Valchiria Cosplay

Si dice che tutti noi, nel mondo, abbiamo almeno 7 sosia: grazie a questa versione di Valchiria, non è più così difficile crederlo. La cosplayer filippina Maweezy (potete trovarla su Instagram su questo profilo) sembra realmente la controfigura di Tessa Thompson; la cura dei dettagli del costume, l’eccezionale make-up e, perché no, l’estrema somiglianza con la versione cinematografica del personaggio, danno vita a un cosplay davvero realistico, tanto da non sembrare nemmeno un cosplay se si osserva con un occhio poco attento.

Conclusioni

Ci sarebbero moltissimi altri cosplayers da inserire tra i migliori cosplay di Thor, ma sicuramente ne riparleremo in futuro inserendo anche qualche altro cosplay tratto da Thor: Love and Thunder. Nel frattempo, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e segnalateci altri cosplayers dell’universo di Thor che pensate sia degni di nota…e del martello. A proposito di martelli, se vi credete potenti come il Dio del Tuono e volete sentirvi degni di possedere il potere di Thor, potete sempre trovare una fantastica versione dello Stormbreaker su Amazon a questo link!