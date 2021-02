I 5 Samurai: arriva Kimo del Cielo

Continuano le uscite di Sentinel Toys per il brand de I 5 Samurai (Samurai Troopers nella versione originale): dopo Ryo il Fuoco (già disponibile) e Sami la Luce (in uscita a Giugno 2021), oggi la ditta Giapponese apre i preordini per Touma Hashiba (in Italia meglio conosciuto come Kimo del Cielo).

L’action figure di Touma realizzata completamente in pvc, sarà alta circa 16,5 cm, caratterizzata da una notevole posabilità che grazie alle numerose articolazioni presenti sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita dell’anime. Nella confezione non mancheranno parti intercambiabili tra cui: mani e visi intercambiabili, un arco, una freccia, due diverse parti frontali dell’elmo (una aperta e una chiusa) e lo stand per montare l’armatura.

Touma è il quinto e ultimo samuari che viene risvegliato e indossa l’armatura di colore blu intenso che rappresenta il cielo. La sua arma principale è lo Yumi , un arco agganciabile alla faretra in grado di scagliare una quantità infinita di frecce, dall’enorme potenzialità distruttiva. Tra i samurai, Touma è quello più dotato di intelligenza e intuito, infatti si può affermare che è senza dubbio la mente dei cinque samurai. Tra le varie virtù che lo contraddistinguono sicuramente la saggezza è quella che più lo rappresenta e la sua armatura (Tenku) trae forza dal potere del cielo (o Etere) e può generare una bolla protettiva intorno a lui. Il colpo speciale di Touma consiste nel concentrare un grande potenziale di energia nella sua freccia per poi scagliarla contro i nemici.

La figure di Kimo del Cielo è la terza action figure dedicata a I 5 Samurai e uscirà in Giappone nel mese di Settembre 2021 (nei mesi successivi in Italia) ad un costo di 15.000 Yen.