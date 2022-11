Proprio oggi Sentinel Toys, ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Shu Lei Huang (in Italia conosciuto come Shodo la Terra). Con questa uscita, siamo arrivati al sesto e ultimo rilascio delle action figure almeno per ora del brand I 5 Samurai (Samurai Troopers nella versione originale): dopo Ryo il Fuoco (già disponibile), Sami la Luce (già disponibile), Kimo il cielo (già disponibile), Ryo Kikutei (dicembre 2022) e Shin Mori (giugno 2023).

L’action figure di Shido realizzata completamente in plastica, sarà alta circa 16,5 cm, caratterizzata da una notevole posabilità che grazie alle numerose articolazioni presenti sarà possibile riprodurre ogni posa che ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita dell’anime e non solo. Nella confezione non mancheranno parti alternative tra cui: mani e visi intercambiabili, la Naginata convertibile in un Sansetsukon e lo stand per montare l’armatura.

Shu Lei Huang (Shido la Terra) è il samurai più forte fisicamente del gruppo ma nello stesso tempo anche il più ingenuo e impulsivo. Shido indossa l’armatura arancione che rappresenta la terra e la sua arma principale è la la Naginata trasformabile in un Sansetsukon. Il suo potere viene derivato sbattendo l’arma per terra, causando una violenta scossa di terremoto che elimina tutto ciò che si trova nei paraggi. Shido è un ragazzo molto istintivo e si butta molto facilmente negli scontri, e a causa di questo molto spesso finisce nei guai. Shido ha origini cinesi (a differenza degli altri quattro samurai che sono tutti giapponesi) e vive in una famiglia numerosa: ha tre fratelli più piccoli, Rinfi, Yun e Mei Ryu e una sorella, Chun Fa.

La figure di Shido della Terra è la sesta action figure dedicata a I 5 Samurai e uscirà in Giappone nel mese di Luglio 2023 (nei mesi successivi in Italia) ad un costo di 18.700 Yen.

