I BTS rendono omaggio a Vegeta (DragonBall) al loro concerto

Dragon Ball è uno dei più grandi franchise del mondo e sembra essere apprezzato anche dalla boy band coreana più famosa del momento ovvero i BTS, conosciuti anche come Bangtan Boys, una band sudcoreana formatasi a Seul nel 2013 e composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V (pseudonimo di Kim Tae-hyung) e Jungkook.

I BTS sembrano davvero apprezzare gli anime giapponesi, soprattutto Kim Tae-hyung il quale, durante il loro ultimo concerto ha imitato Vegeta di Dragon Ball.

Dragon Ball incontra i BTS

Tutto è avvenuto durante l’ultimo BTS Muster (Muster significa adunata ed è il termine con cui i BTS solitamente si riferiscono ai loro fan meeting).

L’evento per i fan è stato fatto online quest’anno, per ovvi motivi dovuti al COVID-19. Durante uno dei giorni i cui si è svolto il concerto Kim, conosciuto come V, ha deciso di imitare Vegeta.

Forse la cosa non è stata premeditata, ma l’effetto è stato grandioso. V ha sfoggiato infatti un paio di occhiali da sole rotti nonostante il loro difetto. Un lato degli occhiali aveva la lente spuntata, quindi V l’ha sostituita con una lente rossa. Come potete immaginare, questo look rispecchiava quello di Vegeta in Dragon Ball Z. Nulla da dire che la fan sono letteralmente impazzite.

Nemmeno BTS hanno potuto ignorare il paragone e Suga ha scherzato dicendo che questa è stata una perfetta imitazione di Dragon Ball. Ora, i membri della BTS Army, ovvero le fan della band, stanno celebrando V con una serie di meme in cui lo paragonano a Vegeta, quindi è solo una questione di tempo prima che qualcuna dia anche a Jungkook un look alla Goku!

Questa non è la prima volta che K-pop e animazione giapponese si incontrano. Nel 2020, TxT, altrimenti noti come Together x Tomorrow, avevano eseguito il loro singolo Drama indossando le divise della Karasumo, una delle squadre di Haikyuu.

Sempre i TxT hanno eseguito molte sigle di anime, come Everlasting Shine di Black Clover, e Force, usata come sigla d’apertura della seconda stagione dell’anime World Trigger.

Insomma, i due mondi, coreano e giapponese, si stanno avvicinando sempre di più e chi sa se in futuro ci sarà spazio per qualche collaborazione particolare.

