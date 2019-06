I busti della Queen Studios al Wonder Festival di Shangai

Queen Studios ha presentato al Wonder FEstival di Shangai le loro ultime realizzazioni in termini di busti come ad esempio Wonder Woman,

Si è concluso il Wonder Festival 2019 di Shangai dove moltissime aziende hanno mostrato le loro novità ed anteprime al pubblico. Una delle aziende più attese era senza ombra di dubbio la Queen Studios che sta letteralmente spopolando nel mondo dei collezionisti di busti per la loro qualità e realismo.

In mostra in anteprima erano presenti le loro ultime realizzazioni come ad esempio il busto di Thanos, Hulk, Black Panther, Captain Marvel e la stupenda Wonder Woman che ha letteralmente incantato il pubblico.

La particolarità di questi busti è sicuramente la qualità e l’uso di materiali come il silicone, occhi di vetro od impianti di capelli tutti realizzati a mano per permettere una riproduzione fedele del super eroe / attore. I busti sono tratti dal mondo cinematografico e per tale motivo riprendono i lineamenti di attori quali Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger, etc…

Si tratta dei veri e propri capolavori che i collezionisti stanno facendo i salti mortali per averne una copia data la produzione molto limitata, in alcuni casi ad esempio come il T-800 ed il T-1000 solo 99pcs al mondo.

I prodotti della Queen Studios hanno solamente la licenza per la Cina quindi per poterli ordinare bisogna trovare delle persone “cinesi” in grado di fare da tramite con l’azienda, una delle più affidabili è il gruppo facebook Queen Studios Community che permette di ordinare questi busti meravigliosi.