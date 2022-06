I capolavori animati di Hayao Miyazaki tornano al cinema grazie alla rassegna Un mondo di sogni animati di Lucky Red. I meravigliosi colori e le oniriche atmosfere dello Studio Ghibli torneranno nelle sale dal 1 luglio al 17 agosto: sono 5 i film scelti del Maestro per questa particolare rassegna, una occasione unica e da non perdere per scoprire o riscoprire il genio di Hayao Miyazaki.

Si parte con La città incantata (dal 1 al 6 luglio), premiato con l’Orso d’Oro al Festival di Berlino nel 2002 e l’Oscar al Miglior Film d’Animazione nel 2003.

Chihiro, una bambina di 10 anni, cambia casa con la famiglia. Dopo aver attraversato un tunnel si trova in un mondo inaccessibile normalmente agli umani. E’ abitato da dei minori e da strani esseri. La bambina puo’ rimanere solo se ubbidira’ alla strega Yubaba e rinuncera’ al proprio nome. Nel frattempo i suoi genitori sono stati trasformati in maiali e lei dovra’ darsi da fare per salvarli….

Si prosegue con Principessa Mononoke (dal 14 al 20 Luglio), sempre pronta a difendere la natura dalle barbarie dell’uomo.

Un gigantesco demone cinghiale, in preda ad una maledizione, attacca un villaggio. Il principe Ashitaka, per salvare la propria gente, e’ costretto a combattere ed ucciderlo. Purtroppo durante la lotta, Ashitaka entra in contatto con il demone, che trasmette al principe il maleficio tramite una ferita sul braccio: cio’ gli concede una forza sovrumana, data proprio dall’odio che ha generato la maledizione, ma nello stesso tempo lo condanna ad un’esistenza di atroci sofferenze, in quanto il male e’ destinato ad estendersi pian piano in tutto il corpo, fino a divorarlo tutto. Sotto il consiglio della saggia madre del villaggio, lascia il villaggio in cerca del proprio destino. A cavallo del suo inseparabile stambecco gigante, si incammina verso ovest alla ricerca di una cura.

Si conclude il mese di luglio con Nausicaa della Valle del Vento (dal 25 al 31 luglio) che con le sue meravigliose atmosfere ha influenzato e continua a influenzare generazioni di registi, illustratori e animatori.

È trascorso un millennio da quando una serie di guerre, culminata nelle esplosioni termonucleari dei Sette Giorni del Fuoco, ha alterato l’ecosistema mondiale. Il Mare della Rovina si e’ espanso drammaticamente, occupando i regni degli uomini e invadendo la Terra con i suoi insetti giganti e le sue spore velenose. Solo pochi territori sono rimasti indenni, ma i loro abitanti continuano incessantemente a combattere tra loro. In un regno neutrale e pacifico, la Valle del Vento, vive la principessa Nausicaa, dotata di un potere extrasensoriale che le permette di comunicare con gli animali e con i temibili insetti Ohm. Nausicaa e’ convinta che la soluzione non sia attaccare gli insetti, bensi’ comprendere il segreto alla base del Mare della Rovina.

Nell’estate italiana “ghibliana” non potevano certo mancare il sempre attuale Porco Rosso nell’anniversario del trentennale (dal 1 al 7 agosto).

Alla fine della prima guerra mondiale gli aviatori, ormai disoccupati, diventano “pirati del cielo” seminando il terrore con l’attacco delle rotte navali sull’Adriatico. Marco Pagot, alias Porco Rosso, per via del suo volto che per effetto di un misterioso incantesimo si e’ tramutato nel muso di un maiale, e’ un cacciatore di taglie che, con il suo biplano rosso fuoco, si presta a contrastare i pirati e a recuperare quanto viene da loro rubato. I Pirati del cielo, stanchi di essere perennemente inseguiti da questo “giustiziere” a pagamento, decidono di eliminarlo. Per farlo si servono di Donald Curtis, un bellissimo aviatore americano privo di scrupoli. L’incontro tra i due rivali avviene in un ristorante dove Marco e’ a cena con Gina, un’affascinante cantante di cui l’aviatore e’ sinceramente innamorato. Anche Curtis rimane senza fiato dinanzi alla bellezza di Gina e cerca in ogni modo di conquistarla. Quando l’aereo di Marco viene abbattuto, ad aiutarlo accorre Fio, la figlia 17enne del costruttore di aerei innamorata di lui che gli offre di aiutarlo se potra’ accompagnarlo nella sfida decisiva contro Curtis. E quando il prestante aviatore inizia a corteggiare anche Fio giunge l’ora della battaglia.

La rassegna si concluderà con Il castello errante di Howl (dall’11 al 17 agosto), uno dei maggiori successi di pubblico e critica dello studio d’animazione giapponese.

La diciottenne Sophie lavora nel negozio di cappelli del padre. Un giorno, durante un’escursione in città incontra il Mago di Howl, un giovane ardito e bellissimo, di cui si innamora all’istante. Per gelosia la Strega della Spazzatura getta sulla ragazza un incantesimo, trasformandola in una novantenne. Decisa a tornare quella di prima, Sophie intraprende un viaggio…