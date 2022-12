Dopo aver presentato un primo teaser, Toei Animation è pronta a rilanciare il franchise de I Cavalieri dello Zodiaco: ha da poco presentato il primo trailer esteso di Knights of the Zodiac, un film live-action basato sul manga Saint Seiya di Masami Kurumada, dove abbiamo scoperto di più chi ci sarà nel cast.

In arrivo il nuovo live action de I Cavalieri dello Zodiaco

La sinossi ufficiale del nuovo live action de I Cavalieri dello Zodiaco è dedicata alla storia primaria della serie, quando una dea della guerra si reincarna nel corpo di una ragazzina e un orfano dal nome Seiya scopre di essere destinato a proteggerla, salvando così il mondo. Ma solo se riesce ad affrontare il proprio passato e diventare un Cavaliere dello Zodiaco.

A impersonare il protagonista Seiya/Pegasus sarà Mackenyu, attore giapponese già visto in Pacific Rim: Uprising. Sienna sarà interpretata da Madison Iseman (Jumanji – Benvenuti nella giungla), mentre Sean Bean (Il signore degli anelli) sarà invece Alman Kiddo, l’uomo che recluterà il protagonista per farlo diventare un Cavaliere, e Famke Janssen (X-Men – Conflitto finale) invece è Guraad, leader di un’organizzazione segreta che vuole impadronirsi del potere della dea Atena.

Come si intuisce dunque già dal trailer, nel cast ci sono anche star internazionali: diretto dall’animatore e mago degli effetti speciali Tomasz Baginski, il film è prodotto da Toei Animation in collaborazione con Sony Pictures Worldwide Acquisitions. Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) hanno scritto le versioni più recenti della sceneggiatura, mentre Andy Cheng, che lavorato su Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli dei Marvel Studios, si è occupato delle coreografie per le scene di combattimento che sono state girate in gran parte in Ungheria e in Croazia.

Molti fan del manga di Masami Kurumada potrebbero già temere che questo film possa essere solo una imitazione di un cinecomic americano, lontano dall’anima del Saint Seiya. Ma potremmo saperlo con certezza soltanto l’anno prossimo, quando dovrebbe uscire al cinema nel 2023, da data ancora da definire.