I Cavalieri dello Zodiaco: tutte le novità da Lucca Comics & Games

Tutte le ultime novità riguardanti i cavalieri dello zodiaco in anteprima nello stand Tamashii Nations a Lucca Comics & Games 2019

Tamashii Nations porta una vasta gamma di novità legate al mondo dei Cavalieri Dello Zodiaco a Lucca Comics&Games. Collezionisti ed amanti di figure e Cavalieri potranno trovare delle interessanti aggiunte alla lineup della linea Myth Cloth Classic ed EX, tratta dall’anime Saint Seiya e meglio conosciuta in Italia come “i Cavalieri dello Zodiaco”. Tutte queste bellissime figures si trovano presso lo stand Tamashii Nations.

Seiya Pegasus V1 Revival Edition

La ristampa classica del protagonista della serie ovvero Seiya della costellazione di Pegaso.

Shoko Equuleus

Shoko Equuleus è la protagonista principale della serie di anime e manga Saint Seiya Saintia Sho.

Hyoga Aquarius EX

Hyoga riceve in dono l’armatura del suo maestro Camus per poter fronteggiare la divinità di Poseidone.

Sagittarius Seiya EX

Questa uscita di Seiya si riferisceall’episodio in cui la indossa contro Nettuno, insieme a Hyoga e Shiryu che rispettivamente indossano l’armatura di Aquarius e Libra.

Dragon Shiryu V1 Revival Edition

La ristampa di Shiryu della prima versione della sua armatura appartenente alla costellazione del Dragone.

Krishna Crisaor EX

Krishna Crisaor è il quarto dei sette generali dei mari di Poseidone

Cygnus Hyoga V1 Revival

Hyoga in Italia conosciuto come Crystal con l’armatura nella sua prima versione appartenente alla costellazione del cigno.

Ares/Saga Myth EX

Ares, Dio della Guerra, sconfitto da Atena ai tempi del mito. L’armatura in questione attinge molto da quella già vista in Soul of Gold salvo variazioni cromatiche e poco altro nelle forme. Appare durante l’anime di Saintia Sho reincarnato in Saga dei gemelli.

Alpha Dubhe Siegfried EX

Alpha Dubhe Siegfried in Italia conosciuto come Orion è la prima uscita nella nuova versione EX della casta dei cavalieri di Odino in arrivo da noi verso febbraio 2020.

Scorpio Milo Ex Santia Sho Color Edition

Milo della costellazione dello scorpione, nella nuova colorazione ispirata all’anime di Saint Seiya Saintia Sho.

Kyoko di Equuleus

Kyoko è la prima guerriera che vediamo comparire del manga a indossare l’armatura del Cavallino Minore nella serie Saint Seiya Saintia Sho.