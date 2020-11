I Cavalieri di Castelcorvo disponibile su Disney+

I Cavalieri di Castelcorvo, la serie TV tutta italiana dedicata ai più giovani, è disponibile da oggi su Disney+. Il primo episodio si mostra in una nuova clip.

Avventura e fantasy, un connubio che nella tradizione della TV italiana riporta alla mente alcune delle più belle serie televisive del passato, ritorna adesso con I Cavalieri di Castelcorvo. Una storia che, attraverso la collaborazione tra The Walt Disney Company Italia e la casa produttrice Stand By Me, sarà presente da oggi venerdì 6 novembre all’interno del catalogo Disney+.

I Cavalieri di Castelcorvo è una serie kids che porta il marchio italiano in ogni suo aspetto: su soggetto di Simona Ercolani e Angelo Pastore, la produzione vanta lo sfondo degli scenari romani e dei borghi laziali, raccontando la storia di quattro ragazzi uniti nello scoprire i segreti dell’apparentemente piccola e tranquilla Castelcorvo. Riccardo e Giulia, due fratelli di undici e tredici anni, si trasferiscono infatti nella cittadina presso l’abitazione di zia Margherita. Qui, fanno la conoscenza di Matteo e Betta, ma la loro amicizia sarà solo l’inizio di un’avventura fatta di enigmi e misteri.

Castelcorvo nasconde infatti numerosi segreti e sarà compito dei quattro ragazzi svelare gli enigmi che si celano nell’abitato, portandoli a fare un giuramento: Riccardo, Giulia, Matteo e Betta assumono il ruolo di Cavalieri di Castelcorvo, per portare avanti l’impresa di proteggere la cittadina e salvare i bambini scomparsi tra le sue stradine e le campagne circostanti, rapiti dalla malvagia “Stria“. Un racconto di amicizia e coraggio all’insegna dell’avventura, ma anche dei primi, profondi dilemmi adolescenziali, che si snoderà lungo quindici episodi. La serie dedicata ai bambini dai sei ai dodici anni, sarà disponibile su Disney+ con tre episodi settimanali.

I Cavalieri di Castelcorvo, serie TV tutta italiana, fa parte di un’altra serie di produzioni che portano l’insegna made in Italy, tra cui anche quella di grande successo intitolata Sara e Marti #LaNostraStoria. Scritta da Angelo Pastore, Giulio Antonio Gualtieri e Josella Porto, la nuova serie kids fantasy-avventurosa è diretta da Riccardo Antonaroli e Alessandro Celli.