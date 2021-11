I consigli per fare un buon cosplay

Per ottenere un buon cosplay, sia a livello estetico, funzionale che interpretativo, ci sono tantissimi aspetti da curare, che molte volte i cosplayer, soprattutto se si trovano alle loro prime esperienze, possono tralasciare, convinti che quello che stanno facendo sia già il massimo, ma non è sempre così. Può capitare che ci si dimentichi di curare qualche dettaglio, o di quanto sia importante la scelta dei materiali, e il tempo che dedichiamo alla creazione di quel costume. Ecco le 8 cose che dobbiamo assolutamente ricordarci di curare per ottenere un buon cosplay!

La qualità della parrucca

Le parrucche sono un punto dolente per molti cosplayer, poiché quelle di altissima qualità sono abbastanza costose e, se si tratta di colori particolari che non fanno parte della scala cromatica delle tonalità naturali, anche difficilmente reperibili nei negozi dei produttori di parrucche made in italy sul nostro territorio, quindi generalmente questi tipi di parrucche sono spesso importate dall’ estero.

Per realizzare un buon cosplay la parrucca è un dettaglio importantissimo che non va mai sottovalutato, e il suo scopo è quello di incorniciare il nostro viso, uno dei punti dove maggiormente si catalizzerà l’ attenzione di chi ci guarda.

E’ molto più semplice trovare parrucche di qualità intermedia o bassa nei negozi non specializzati qui in Italia, ma il risultato non sarà mai lo stesso di quello ottenibile con un prodotto di qualità superiore.

Un buon cosplay deve avere una buona parrucca e una buona parrucca deve essere folta, per non lasciar intravedere la retina che vi è sotto, resistente al calore, per poter essere acconciata con piastra e phon come i capelli veri, e se la fronte del personaggio è scoperta dovrà essere lace front, ovvero avere un attaccatura realistica cucita su un tulle regolabile che possa essere ritagliato e in questo modo adattato perfettamente alla nostra fronte.

L’importanza dei dettagli

Spesso si dice che i dettagli non si notino, perché chi ci guarda, lo fa osservando l’ insieme, ma non è affatto così. Sono i dettagli stessi che fanno l’ insieme, così come tanti fiori curati fanno un bel giardino.

Lavorare sui dettagli ci permette di ottenere un buon cosplay, che faccia la differenza. Tralasciare parti di un costume, soprattutto quando si tratta di cose importanti, rende il cosplay incompleto, facilmente definibile banale, e comunica, a chi ci guarda, un senso di poca attenzione ed interesse verso il personaggio che stiamo interpretando.



La ricerca delle immagini di riferimento

Per creare un buon cosplay, che sia ben dettagliato e strutturato, dobbiamo cercare quante più immagini di riferimento siamo in grado di trovare, questo perché per realizzare un costume ad alto livello dobbiamo studiarlo approfonditamente prima di iniziarne la realizzazione.

Se non lo facciamo, potremmo ritrovarci ad acquistare materiali errati che non si prestano al lavoro che dobbiamo andare a fare, oppure dimenticarci dei pezzi fondamentali del nostro costume.

Le tempische

Ridursi all’ ultimo per costruire un costume significa spesso non riuscire ad ottenere un risultato ottimale, quindi per creare un buon cosplay è necessario calcolare in fase di progettazione tutto il tempo che ci serve per fare un lavoro fatto bene senza la minima fretta.

Correre più del dovuto, avendo poco tempo per realizzare quello che vogliamo, ci costringe a lavorare in modo sommario sui dettagli, e le troppe ore di fila passate lavorando ad un costume ci rendono stanchi e quindi incapaci di mantenere quella lucidità che ci permetterebbe di creare un buon cosplay senza doverci spingere oltre i nostri limiti.

Noi stessi

Non dimentichiamoci di noi, di curare noi stessi prima di tutto, cercando di riposarci adeguatamente prima di affrontare le giornate di lavoro sui costumi o quelle in fiera. Il riposo è importante, non solo per la nostra salute ma anche perché ci garantisce di poter ottenere prestazioni migliori, sia in fase di produzione, sia quando andremo ad indossare i panni del personaggio a cui vogliamo dare vita interpretandolo.

Fare un buon cosplay significa anche lavorare sulla nostra estetica, tenersi puliti, curati e sistemati, in modo da essere gradevoli ed evitare di ritrovarci trasandati la mattina stessa della convention.

Ascoltare il parere degli altri

Molte volte può risultare difficile accettare le critiche, soprattutto se siamo persone parecchio orgogliose, ma chiedere ed ascoltare il parere degli altri è molto importante al fine di migliorare il nostro operato. Ogni volta che stiamo creando un cosplay e non siamo sicuri del risultato, è bene chiedere consiglio ad altri cosplayer o ad alcuni amici onesti per sapere cosa ne pensano, ed in caso trovare insieme a loro il modo di affinare la tecnica e correggere il tiro.

Quando qualcuno ci fa una critica, generalmente ci fa rimanere male, ma se vogliamo ottenere un buon cosplay dobbiamo cercare di comprendere se la critica è un’ osservazione costruttiva o meno, e a seconda di questo decidere di seguirla, chiedendo aiuto a persone più esperte o ignorarla. Fare sempre di testa propria senza considerare il parere degli altri, come se si presupponesse di saperne più degli altri, non è un buon modo per crescere come cosplayer.

Lenti a contatto

E’ importante fare molta attenzione alle lenti a contatto che utilizziamo, che devono essere sempre certificate e a norma avendo passato i controlli importanti per la salute dei nostri occhi. Di occhi ne abbiamo due e non possiamo giocarceli per risparmiare. Se ci pensiamo bene, con tutto quello che spendiamo per i nostri costumi, conventions ecc, sicuramente le lenti a contatto non sono un articolo sul quale cercare di fare dei tagli.

È quindi fondamentale scegliere lenti a contatto di buona qualità acquistate da negozi di ottica o rivenditori autorizzati e certificati. Inoltre, per fare un buon cosplay a livello estetico sarebbe meglio evitare quei tipi di lente che hanno una colorazione piatta e finta, che rendono l’ occhio inespressivo anche quando l’ effetto non è voluto. Meglio quindi preferire colori naturali e lenti bi o tri tonali che rendano il nostro sguardo e il colore dei nostri occhi realistici al punto giusto.

Il trucco

Trucco e parrucco sono sempre molto importanti nel cosplay, ed anche in questo caso, quando si parla di make-up non bisogna mai cercare di risparmiare a discapito della qualità. Sono prodotti che restano per ore sulla nostra pelle, se non sono prodotti certificati e di un certo livello potremmo ritrovarci con rossori improvvisi sul volto dati da sfoghi allergici. Curare il trucco significa anche fare molte prove su se stessi, poiché un trucco trasandato, o fatto male è in grado di rovinare completamente il nostro cosplay, anche se di fatto stiamo indossando un costume bellissimo.

Per concludere non dimentichiamoci di aver preparato tutto quello che ci serve per il nostro cosplay la sera prima della convention, perché è un attimo dimenticarsi un pezzo a casa e maledirsi per non averlo portato con se in fiera. A tal proposito se non lo avete ancora fatto vi consiglio di leggere questo articolo che parla delle 10 cose che generano ansia ad un cosplayer !