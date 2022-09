Chuck Lorre e Bill Prady, i co-creatori di The Big Bang Theory, hanno fornito alcune dichiarazioni circa la possibilità di un nuovo revival dedicato alla amatissima sit-com. Sareste felici di vedere nuovamente i divertenti protagonisti davanti alla camera da presa? Scopriamo insieme maggiori dettagli!

La sitcom di grande successo

The Big Bang Theory vanta un numero elevatissimo di fan sparsi per il globo. Infatti, dopo aver debuttato per la prima volta nel lontano 2007, la serie ha inanellato una serie dietro l’altra di successi. Da allora i protagonisti ci hanno tenuto compagnia con la bellezza di ben 279 episodi suddivisi in 12 stagioni. Purtroppo però The Big Bang Theory ha visto la sua conclusione nel 2019, con episodio che ha fatto emozionare davvero tutti quanti, cast compreso.

Foto: ©The Big Bang Theory

Il revival di The Big Bang Theory

Durante uno scambio di battute in occasione del 15° anniversario della sitcom, i co-creatori di The Big Bang Theory Chuck Lorre e Bill Prady hanno rilanciato alcune considerazioni in merito alla possibilità di un ritorno della serie sul piccolo schermo grazie alla produzione di nuovi contenuti.

Secondo quanto riportato, durante l’intervista con Entertainment Weekly, Bill Prady ha spiegato il perché sia contrario a un possibile revival di Big Bang Theory .

So che le persone mettono insieme i personaggi per le reunion e cose del genere. Ma è difficile immaginare un seguito dopo il finale della serie. Quel finale è uno degli episodi più belli e soddisfacenti. La chiusura che ha portato è stata sorprendente. È difficile immaginare di riaprire la storia.

Chuck Lorre ha poi continuato affermando che anche per lui l’ultimo episodio è sostanzialmente un finale perfetto. Tuttavia, Bill Prady ha ammesso che seppur non riesca a immaginare un continuo del franchise, sarebbe entusiasta se ciò avvenisse. Il set, i costumi e i protagonisti della serie mancano anche a lui! Chissà come avrebbe reagito Sheldon alla pandemia…

Nel caso vogliate recuperare tutti gli episodi della serie Tv, vi ricordiamo che potete trovarli su Prime Video oppure potete acquistare su Amazon il cofanetto con tutte le stagione di The Big Bang Theory