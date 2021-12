I cristalli della collezione Swarovski x Halo

Xbox e Swarovski, il marchio di gioielli più famoso al mondo, hanno dato vita a una leggendaria collaborazione per celebrare il 20° anniversario della serie di videogiochi e l’uscita di Halo Infinite il quale, dopo essere stato rimandato per oltre un anno a causa di problemi di sviluppo è finalmente arrivato l’8 dicembre per Xbox One, Xbox Series X|S e PC (leggete anche questo nostro articolo per scoprirne di più). In che cosa consiste la collezione Swarovski x Halo?

I gioielli della collezione Swarovski x Halo

La collezione Swarovski x Halo si compone di due statuette da collezione basate su oggetti di scena iconici della saga fantascientifica. Il primo è una ricreazione in vetro di cristallo del casco Mjolnir di Master Chief, completo di visiera placcata in oro:

Il secondo è una versione in miniatura in cristallo della spada energetica (Halo Energy Sword), una delle armi più iconiche della serie:

Swarovski afferma che la collezione Halo serve come un “promemoria di ciò che la scoperta di sé e l’immaginazione possono fare“.

Entrambi i pezzi da collezione fanno parte di una serie limitata e non sono disponibili per l’acquisto generale. Attualmente, l’unico modo per i fan di avere la possibilità di portarsi a casa uno dei due pezzi è partecipare al concorso “Campaign for a Cause” di Swarovski, in cui tutti i proventi andranno all’associazione benefica Gamers Outreach, che usa i videogiochi per portare sollievo ai bambini ospedalizzati. Anche se i pezzi non sono attualmente disponibili per l’acquisto individuale, le regole del concorso stimano il loro valore a 2.340 dollari ciascuno.

Il concorso si svolgerà dal 9 al 13 dicembre, e coloro che sono interessati a partecipare possono farlo attraverso il sito web di Swarovski. Non ci sono limiti alle donazioni. Ogni donazione aumenta le possibilità di vincere.

