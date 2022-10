A metà tra un Transformers e Dungeons and Dragons, si trovano questi dadi “lanciati” da Hasbro: finalmente gli amanti dei giochi di ruolo potranno vedere realizzato uno dei loro sogni più proibiti, ovvero vedere i propri amici poliedrici diventare un temibile drago rosso o un terrificante occhio tiranno.

I dadi che diventano mostri di Dungeons and Dragons

Hasbro ha recentemente annunciato una nuova linea di “Dicelings“, ovvero alcuni dadi particolari. Questi “giocattoli” si trasformano da dadi sovradimensionati a venti facce in un classico mostro di Dungeons & Dragons .

Verranno lanciati sul mercato (letteralmente?) a marzo 2023, con una prima linea di personaggi che includerà quattro iconici mostri: un orso gufo bianco, un drago nero, un drago rosso e un occhio tiranno. In particolare, tre dei quattro Dicelings sono “ispirati” all’imminente film a tema D&D, Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, non entrando nel dettaglio al di là di quanto già si è visto nel trailer, per non rovinare la sorpresa di tutti i mostri che vedremo nel film.

L’unica indiscrezione rivelata sul film, riguarda proprio il Drago rosso del nuovo set di giocattoli: data la particolare forma del dado della Hasbro, è stato confermato che il drago rosso nel film è Themberchaud, un drago rosso particolarmente grosso che si trova nel Sottosuolo.

Questa nuova linea di dadi ispirati al mondo di Dungeons and Dragons rappresentano una sorta di raro crossover tra due franchise di Hasbro, quello dei Transformers appunto, sempre redditizio, e il franchise di D&D mai calante, ma in rapida crescita. Inoltre rappresenta l’inizio di una probabile linea futura del merchandising legata al film di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri. Hasbro, infatti, ha anche rivelato le prime action figure della pellicola, con Edgin il Bardo (Chris Pine), Holga il Barbaro (Michelle Rodriguez), Forge Fitzwilliam il Ladro (Hugh Grant) e Simon lo Stregone. Infine, caso vuole che il set di dadi della Hasbro uscirà nello stesso periodo della pellicola, prevista al cinema dal 6 Marzo 2023.