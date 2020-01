I diritti cinematografici di Hulk e Namor potrebbero ritornare alla Marvel

Nel corso degli ultimi anni, i Marvel Studio e la Walt Disney Company hanno costantemente riassemblato il loro elenco di supereroi, sia attraverso accordi scaduti che hanno riportato nell’ovile Daredevil e Ghost Rider, sia attraverso l’acquisizione di 20th Century Fox che han dato loro il controllo sugli X-Men e i Fantastici Quattro. Nonostante ciò, rimangono molti dubbi sul destino del Jade Giant Hulk poiché, anche se apparso nei film degli Avengers, i suoi diritti non appartengono né ai Marvel Studio né alla Disney, bensì alla Universal. Alcune indiscrezioni, però, farebbero supporre un cambiamento totale del destino di Hulk e anche di un altro personaggio, Namor.

Stando a quanto dichiarato dal sito dei fan MCU Cosmic (che potete visitare a questo link), sembrerebbe che la Universal abbia rivenduto i diritti di Hulk e Namor ai Marvel Studio, e questo eviterebbe molti grattacapi alla Marvel che non si vedrebbe più costretta a lavorare con una casa di produzione rivale per realizzare i film con protagonisti questi due personaggi. Hulk è uno dei personaggi più popolari nell’universo cinematografico Marvel sin da quando Mark Ruffalo ha assunto il ruolo di Edward Norton.

Ne L’incredibile Hulk, abbiamo visto anche Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark in una scena post-crediti, e il generale Thunderbolt Ross, interpretato da William Hurt, che è apparso poi in Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, con un ruolo in arrivo nella vedova nera di quest’anno. Ma, come ben sappiamo l’Hulk di Edward Norton è stato realizzato prima che la Disney acquistasse la Marvel e per problemi legati ai diritti, di cui abbiamo parlato in precedenza, non fu poi possibile realizzare altri film con unico protagonista il supereroe verde.

Ora le cose sarebbero cambiate e a darne una sorta di conferma, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali, potrebbe essere la possibile comparsa di Namor in Black Panther 2 e la realizzazione della serie tv dedicata a She Hulk che andrà in onda sulla piattaforma di streaming online, Disney+.