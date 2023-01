Nonostante le incessanti richieste dei fan nel corso degli ultimi mesi, Zack Snyder ha ufficialmente conto con la DC. La sua ultima collaborazione è avvenuta in forma di guest star per la serie animata Teen Titans Go! e non ci sono piani per riaverlo a bordo, soprattutto adesso che Warner Bros. Discovery è pronta a un nuovo corso con i DC Studios. I fan del regista non si sono però dati per vinti e hanno lanciato una nuova petizione online con l’hashtag #SellSnyderVersetoNetflix.

Zack Snyder Justice League

Al via una petizione per portare i film di Zack Snyder su Netflix

L’oggetto della, diventata in poco tempo virale e anche trend topic su Twitter, era quello di chiedere alla Warner di vendere i diritti dello SnyderVerse a Netflix. I fan hanno addirittura organizzato un evento digitale in cui cercheranno di condividere a più non posso l’hashtag, in programma a febbraio. Nonostante l’incessante campagna condotta dai fan, che ha portato al rilascio della Zack Snyder’s Justice League su HBO Max, Warner Bros e DC Films non hanno alcun piano in mente per continuare lo SnyderVerse. Ha fatto discutere l’articolo di RollingStone secondo cui le campagne social siano state frutto di bot (ma a nostro avviso la SnyderCut rimane ugualmente epica).

Lo stesso Snyder aveva dichiarato in una recente intervista di come fosse impegnato con i suoi progetti e di non aver avuto alcun contatto con i nuovi vertici della DC. Il chiacchierato regista è al lavoro su Rebel Moon, epico progetto sci-fi fortemente ispirato a Star Wars e ai film di Akira Kurosawa. La storia di Rebel Moon è ambientata su una colonia pacifica ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius. Gli abitanti decidono di ribellarsi e reclutare guerrieri in giro per la galassia che possano unirsi alla loro missione. Il film arriverà in esclusiva su Netflix quest’anno.