I fan sono accaniti: sui social chiedono a gran voce che Elliot Page entri nel cast di The Flash per sostituire Ezra Miller nei panni di Barry Allen. Una soluzione, a ben pensarci, che potrebbe fermare le polemiche in merito all’attuale interprete del protagonista, dovute agli eventi delle scorse settimane e alla sua assurda scomparsa dai radar (attualmente è irreperibile e si è cancellato dai social).

D’altronde, non sorprende che i fan abbiano pensato a Elliot Page per assumere le sembianze del nuovo Flash: l’attore aveva già interpretato ruoli connessi ai fumetti. Ricordiamo il personaggio di Kitty Pryde, mutante e membro degli X-Men in grado di passare attraverso oggetti solidi in X-Men: The Last Stand (2006) e X-Men: Days of Future Past (2014). Non dimentichiamoci poi di The Umbrella Academy. Dal 2019 la serie Netflix, basata sull’omonima serie di fumetti di Dark Horse creata dallo scrittore Gerard Way e dall’artista Gabriel Bá, la mostra sul piccolo schermo nei panni prima di Vanya e ora di Viktor Hargreeves.

Di seguito potete leggere i tweet dei fan:

Just want to take this moment to say Elliot Page would make a great Barry Allen, in case there's ever a need to, you know, cast a new Flash, for whatever reason. pic.twitter.com/61zGO2GKp1 — Lissete Lanuza Sáenz ✨ (@lizziethat) July 5, 2022

I feel like some people are just fancasting Elliot Page as The Flash because they like him and wanna get rid of Ezra Miller. But I genuinely think he could pull it off. pic.twitter.com/iVm13PCv60 — Amy ️‍⚧️ (@comicsAmy) July 4, 2022

This isn't great but I tried drawing Elliot Page as The Flash ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/SFaRy34RrG — Marina (@comic_marina) July 5, 2022

Elliot Page as the Flash is… not something I would have thought of myself, but I can absolutely see it. https://t.co/jOuPeGthLg — Caliban Darklock (@cdarklock) July 5, 2022

Elliot Page should replace Ezra Miller as Barry Allen/The Flash pic.twitter.com/XvczRDNIuF — Secrets of Dumbledore▕⃝⃤ /*✨‍♂️⚡️ (@_Potter_Head_21) July 5, 2022

Secondo cbr.com, la situazione di Ezra Miller non sta certo migliorando. Anzi, l’astio dei fan verso l’attore è sempre più intenso. È proprio a seguito di queste polemiche che Warner Bros ha riferito di voler licenziare Miller, ma solo dopo il debutto nelle sale di The Flash. La dichiarazione non è piaciuta granché ai lettori, ma la major ha motivato la decisione dicendo che i costi di produzione sono troppo elevati per rigirare le scene del film dal principio. Parliamo di 200 milioni di dollari spesi sino a questo momento..

Ezra Miller e il suo futuro nel DCEU

Ezra Miller, lo ricordiamo, è apparso per la prima volta come Barry Allen/The Flash in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 (su Amazon trovate la versione 4k del film). Secondo quanto riferito, Warner Bros ha lasciato intendere che l’attore potrebbe non comparire più nel DCEU in futuro, “indipendentemente dal fatto che ci siano altre accuse o meno“. Una scelta, quella presa dalla major statunitense, che possiamo capire benissimo, anche perché ora sarà difficile lanciare il film DC la cui uscita è prevista per il 23 giugno 2023. La speranza di Warner Bros è infatti quella che le acque si calmino prima del suo debutto al cinema.