I Fantastici Quattro: Josh Whedon e John Krasinski hanno incontrato i Marvel Studios?

Negli ultimi giorni si stanno intensificando una serie di voci di corridoio che vorrebbero i Marvel Studios, pur nel pieno dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus e con molte produzioni ferme e film slittati come Black Widow, continuare a lavorare dietro le quinte per inserire organicamente all’interno del Marvel Cinematic Universe le proprietà acquisite dopo l’acquisizione della FOX e nello specifico I Fantastici Quattro.

È interessante notare come le voci siano giunte in maniera consecutiva e riguarderebbero due aspetti fondamentali del progetto ovvero il protagonista e il regista.

Per il ruolo di Reed Richards aka Mister Fantastic infatti i Marvel Studios avrebbero avvicinato John Krasinski. Il protagonista della serie TV di Amazon Prime, Jack Ryan, e regista di A Quiet Place avrebbe incontrato virtualmente i vertici dei Marvel Studios per una serie di progetti non meglio specificati senza citare mai direttamente I Fantastici Quattro. Krasinski è da sempre uno dei fan favourite per ricoprire l’iconico ruolo e ha più volte espresso gratitudine per l’apprezzamento dei fan senza mai scartare la possibilità di vestire i panni dell’eroe allungabile.

Nelle ultime ore a questa prima voce si è aggiunta quella di un riavvicinamento di Josh Whedon, regista del primo seminale Avengers, ai Marvel Studios. I rapporti fra le due parti si erano raffreddati dopo il flop di Avengers – Age of Ultron e Whedon aveva clamorosamente mancato il bersaglio poi quando venne chiamato a chiudere Justice League per Warner Bros.

Anche qui la conversazione fra il regista e gli studios sarebbe stata generica e non esplicitamente diretta alla pellicola de I Fantastici Quattro.

Voci di corridoio ma come spesso accade quando queste voci si intensificano è probabilissimo che qualcosa stia davvero bollendo in pentola.

I Fantastici Quattro sono stati protagonisti di due pellicole fra il 2005 e il 2007 in cui Jessica Alba interpretava Sue Storm e Chris Evans – futuro Captain America – quelli di Johhny Storm. I due film vennero accolti tiepidamente da fan e critica portando ad un disastroso reboot del 2015.