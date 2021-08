I film di Satoshi Kon in blu-ray nella Green Box Collection della Eagle Pictures

Eagle Pictures, la nota società di distribuzione e produzione cinematografica italiana, controllata da Tarak Ben Ammar e fondata dai fratelli Stefano e Ciro Dammicco nel 1986, da sempre sensibile alle questioni ambientali, ha deciso di proporre, a partire da 15 settembre, i nuovissimi pack totalmente plastic free! Ma cosa significa concretamente? Andiamo a scoprirlo.

Eagle Pictures: in arrivo le nuove collane Green Box Collection

Come annunciato sui canali social della Eagle Pictures le nuove collane Green Box Collection, realizzate dall’azienda lombarda Pozzoli Spa, sono delle innovative edizioni plastic free che portano sul mercato cofanetti di noti film molto apprezzati dal pubblico realizzati in modo ecosostenibile, grazie a un packaging di carta rigida mista riciclata, cellophane biodegradabile e materiale bioplastico (composto dal 40% da canna da zucchero) in grado quindi di ridurre l’impatto ambientale.

Concretamente questo significa che le nuove edizioni Green Box Collection targate Eagle Pictures possano ridurre del 47% le emissioni per quanto riguarda le confezioni DVD e del 38% per quelle Blu-ray. L’obiettivo della Eagle Pictures è quello di ridurre le emissioni derivanti dal processo produttivo grazie alla piantumazione di nuovi alberi all’interno del progetto Treedom.

La Green Box Collection, ha ottenuto la Fsc – Forest Stewardship Council, ovvero la certificazione riconosciuta a livello internazionale che attesta la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati, assicurando che una foresta o una piantagione forestale siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici.

Green Box Collection: le uscite di settembre

L’iniziativa prenderà vita dal 15 settembre. I primi 4 cofanetti della Green Box Collection disponibili saranno:

The Twilight Saga collection, naturalmente la saga completa:

Hotel Transilvania: la collezione completa contenente i primi tre film:

Ghostbusters Collection con i tre film della saga:

Apocalypse now, contenente anche Apocalypse Now (1979), Apocalypse Redux e Apocalypse Now Final Cut:

Green Box Collection: le uscite di ottobre

A ottobre, la Green Box Collection si amplierà con le Ever Green Blu-Ray, edizioni plastic free di film di grande successo come Il grande freddo di Lawrence Kasdan, La casa di Sam Raimi, Dune di David Lynch e The Imitation Game di Morten Tyldum.

Dal 20 ottobre, verranno pubblicate le riedizione in packaging ecologico di capolavori in formato DVD come Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Il pianista di Roman Polański e le edizioni Arte Green Dvd, ovvero documentari dedicati alla grande arte del passato come Impressionisti segreti e Maledetto Modigliani.

Green Box Collection: le uscite di novembre

Infine, da novembre arriva l’Anime Green Blue-Ray, dedicata al meglio delle produzioni animate giapponesi in edizione eco-friendly e in formato Blu-ray.

Usciranno i due film di Satoshi Kon, ovvero Tokyo Godfathers, che racconta la vicenda di tre emarginati nella capitale giapponese durante la vigilia di Natale, e Paprika – Sognando un sogno, un intenso psycho-thriller animato sospeso tra sogno e realtà.

Final Fantasy – The Spirit Within di Hironobu Sakaguchi e Moto Sakakibara e Final Fantasy VII – Advent Children di Tetsuya Nomura e Takeshi Nozue, dalla saga cinematografica ispirata all’omonimo videogioco della PlayStation® che ha cambiato per sempre la storia dei JRPG.

In attesa della nuova collana Anime Green Blue-Ray vi ricordiamo che Eagle Pictures ha reso disponibile, dal 14 aprile il capolavoro cyberpunk di Mamoru Oshii, Ghost in the shell, in un'imperdibile edizione Home Video contenente tre dischi con la versione del 1995, per la prima volta in 4K, e Blu-Ray, la versione 2.0 in Blu-Ray e una card da collezione limitata.

