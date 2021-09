Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita di Venom – La Furia di Carnage, sequel del primo film di SONY sul simbionte Marvel con Tom Hardy, e da qualche tempo circolano voci che in questo film potrebbero esserci dei collegamenti allo Spider-Man di Tom Holland, apparso all’interno del Marvel Cinematic Universe della Disney. Se questo collegamento dovesse essere effettivamente vero, potrebbe essere un ulteriore passo in avanti verso la presentazione del gruppo di criminali dei Sinistri Sei.

I film di Venom e Spider-Man potrebbero portare ai Sinistri Sei?

La realizzazione di un film sui Sinistri Sei è nei progetti di SONY da diversi anni, se ne parlò già all’uscita dei due film di Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. A dirigerlo sarebbe stato chiamato Drew Goddard, ma successivamente SONY decise di muoversi verso altri lidi per sviluppare il proprio universo di Spider-Man, stringendo un accordo con i Marvel Studios che poterono così introdurre il personaggio con le fattezze di Tom Holland. Sembrerebbe però che ora SONY starebbe progettando di introdurre effettivamente il gruppo di nemici di Spider-Man nelle proprie pellicole.

In un recente episodio del podcast di Deadline, il redattore Anthony D’Alessandro avrebbe confermato che presto l’universo Disney e quelli degli altri tratti dai fumetti Marvel dovrebbero presto incontrarsi. Non si tratta affatto di una sorpresa, dato che già il trailer di Spider-Man: No Way Home avrebbe suggerito alcuni collegamenti: quello più palese è il ritorno di Alfred Molina nei panni del Dottor Otto Octavius/Doctor Octopus. Secondo D’Alessandro, l’incontro dei due universi avverrà proprio con il secondo film di Venom e che nei piani di SONY ci sarebbe effettivamente l’arrivo dei Sinistri Sei.

La speranza che gli universi del Venom di Sony e dello Spider-Man del Marvel Cinematic Universe si incontrino presto è condivisa anche da alcuni attori, come Tom Hardy ed Andy Serkis, rispettivamente l’attore che interpreta il reporter Eddie Brock e regista del secondo film su Venom.

