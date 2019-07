I film e serie Tv più interessanti di agosto 2019

Agosto è un mese caldo di poche ma interessanti uscite in televisione e al cinema.

Quali sono i film e le serie TV da non perdere ad Agosto 2019? Manca poco più di un mese alla fine dell’estate, un periodo in cui notoriamente la gente fa tutto eccetto che stare chiusa in casa e al cinema a vedere serie tv e film. Questa dinamica però ha subito un piccolo ma significativo cambio di direzione grazie ad uscite di rilievo sui principali servizi di streaming e in sala, in mezzo a proposte più piccole ma di indubbio interesse gli appassionati che non mollano lo schermo nemmeno in vacanza.

Il monopolio del salotto questo mese è in mano, poco prevedibilmente alle serie TV Netflix, che fra nuove interessanti proposte (Dark Crystal: la Resistenza e Wu Assassins) e graditi ritorni (GLOW e Mindhunter) impegnerà gli spettatori dall’inizio alla fine del mese. Anche nelle deserte sale cinematografiche c’è qualche titolo degno di interesse, tralasciando l’attesissimo remake live action (o di animazione?) de Il Re Leone e lo spin off della longeva a tamarra serie di Fast & Furious.

A fine articolo è presente il calendario delle nuove uscite e delle serie Netflix in scadenza, quindi segnatevi sul calendario i titoli più interessanti da recuperare, perché scompariranno presto!

Serie Tv

Wu Assassins (8 agosto, Netflix)

Il mese si apre con Wu Assassins, nuova proposta del servizio di streaming che vuole mischiare kung fu, fantasy e street food asiatico: Kai Jin è un giovane assistente cuoco di Chinatown che un giorno scopre di essere la reincarnazione di un assassino millenario il cui scopo da vivo era fermare la pericolosa triade degli Wu, una setta che in gran segreto vuole conquistare il mondo. A gran sorpresa, la reincarnazione del suo acerrimo nemico non è altri che suo padre! Nel cast è presente Katheryn Winnick, la Lagertha di Vikings.

Glow 3° stagione (9 agosto, Netflix)

Per il terzo anno di fila tornano sui nostri schermi le amatissime wrestler glitterate della GLOW, questa volta in trasferta a Las Vegas! Fra casinò, spettacoli di varietà e il deserto del Nevada, lo show delle donne più toste degli anni ’80 affronta le sue prime crisi esistenziali, fra membri che vogliono fare compiere il grande passo o ritirarsi a vita privata per la famiglia.

Mindhunter 2° Stagione (16 agosto, Netflix)

Da molti considerata una delle serie più interessanti del catalogo Netflix attuale, la seconda creatura seriale di David Fincher che segue la nascita della divisione profiling dell’FBI negli anni ’70 torna a metà mese per raccontare in particolare due grandi casi di cronaca e dei relativi serial killer a cui sono legati: l’assassino dei bambini di Atlanta (1979-1981) e probabilmente l’analisi psicologica dell noto serial killer Charles Manson e la sua setta di adepti. Al momento non ci sono trailer né conferme, ma l’attore Damon Harryman (già volto cinematografico di Manson in Once Upon a Time in Hollywood per Tarantino) è stato confermato nello stesso ruolo.

Dark Crystal: La Resistenza (30 agosto, Netflix)

Il mese di Netflix si conclude con una serie parecchio attesa da fan con un po’ di anni sulle spalle: la serie prequel di Dark Crystal, storico film fantasy del 1982 co-diretto da Frank Oz e il compianto Jim Henson. Ambientato sul pianeta Thra, tre giovani Gelfling scoprono il tremendo segreto dietro agli Skeksis, creature malvagie che detengono il potere del Cristallo della Verità. Insieme ai loro compagni dovranno organizzare una rivolta popolare per salvare l’intero pianeta. Con grande amore della tradizione, l’intero show sarà realizzato con i classici burattini e animatronics per cui la Henson Company è divenuta famosissima in tutto il mondo.

Carnival Row (30 agosto, Amazon Prime Video)

Amazon questo mese si presenta solo verso la fine, proponendo anche lei una serie fantasy: Carnival Row è un strano ma interessante mix fra noir e fantasy, ambientato in una metropoli vittoriana che sta subendo una forte immigrazione di creature mistiche dopo la perdita dei loro regni. Mentre le tensioni fra umani e creature crescono, un detective (Orlando Bloom) e una fata (Cara Delevigne) devono risolvere insieme il caso di alcuni omicidi irrisolti che minano gli equilibri di questo mondo.

Film

Hotel Artemis (1 agosto)

Jodie Foster protagonista di un thriller di fantascienza diretto da Drew Pearce (sceneggiatore di Iron Man 3 e Mission Impossible: Rogue Nation) e con un piccolo cast invidiabile come ad esempio Jeff Goldblum, Zachary Quinto e Dave Bautista. Nel 2028, in seguito alla privatizzazione dell’acqua, Los Angeles diventa una città violenta e piena di continue rivolte della popolazione verso i più ricchi e criminalità. L’Hotel Artemis è un finto albergo d’epoca che nasconde una clinica illegale per soli criminali che possono richiedere asilo dagli scontri della città. La struttura è gestita dall’Infermiera (La Foster), la quale una sera ospita una banda di criminali feriti dopo una rapina fallita, incurante di essersi attirata sulla sua struttura sicari e criminali pronti a riscuotere la taglia dei rapinatori.

Una famiglia al tappeto (1 agosto)

Lo stesso giorno esce in sala una commedia abbastanza atipica: prodotto dallo stesso The Rock, Una famiglia al tappeto è la vera storia della wrestler WWE Paige, figlia di una scalmanata famiglia di ex wrestler che tenta di sfondare nella scena professionale, divenendo in breve la protetta dello stesso Dwayne Johnson.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw (8 agosto)

Non vi bastano mai i muscoli di The Rock? Bé sappiate che in questo spin-off di Fast & Furious i suoi bicipiti e Jason Statham saranno i protagonisti indiscussi, contro un cattivissimo Idris Elba super soldato potenziato. I due ex nemici dovranno collaborare per sconfiggere la minaccia, a suon di scontri mortali in automobili e sparatorie al limite del possibile. Vi ricordate quando la serie era sulle corse clandestine?

Il Re Leone (21 agosto)

Indiscutibilmente il film più discusso e dibattuto dell’estate, il remake live action del classico Disney con i leoni shakespeariani sta registrando incassi estivi da record oltreoceano ma sta dividendo la critica specializzata e il pubblico. Fra chi gli bastava uno “svecchiamento” delle scene classiche sembra verrà accontentato e chi critica la natura di quest’operazione nostalgia, Il Re Leone merita almeno una visione, giusto per trovare uno schieramento nelle discussioni online.

Il Signor Diavolo (22 agosto)

Il maestro del cinema italiano torna dopo tanti anni al genere horror con Il Signor Diavolo, adattamento del suo omonimo romanzo. Ambientato nel Veneto degli anni ’50, il film racconta del macabro caso di un omicidio fra due bambini, di cui il giovane assassino sostiene di essersi liberato del Diavolo personificato nell’amico. Per evitare scandali politici e religiosi, la questione viene trattata in gran segreto da un funzionario del Ministero della Giustizia, il quale troverà una realtà ben più complessa e contorta di quanto si immaginava.

Charlie Says (22 agosto)

Dopo la serialità, questo mese anche in sala vedremo riproposto il mito del killer Charles Manson, qui interpretato dal britannico Matt Smith (l’Undicesimo Dottore in Doctor Who). In questo biopic verrà esplorata la nascita del culto di Manson dal punto di vista delle ragazze coinvolte, dai primi gioiosi momenti fino alla corruzione del loro spirito e l’inizio degli assassini, culminando nella strage di casa Tate.

5 è il numero perfetto (29 agosto)

Il mese si conclude con un interessante e singolare cinefumetto di matrice italiana: 5 è il numero perfetto è diretto da Igort, autore dell’apprezzata graphic novel italiana che mischia noir, crime e una storia di vendetta personale. Peppino Lo Cicero (Tony Servillo) è un sicario napoletano in pensione e vedovo, il cui unico scopo rimasto è insegnare al figlio Nino i trucchi del mestiere. Quando rimane ucciso a tradimento in una trappola, toccherà all’anziano padre mafioso tornare in pista in cerca di risposte e vendetta.

