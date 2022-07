Grandi novità in casa Netflix! I fratelli Duffer, ideatori e showrunner di Stranger Things, produrranno una serie live action su Death Note, uno dei manga più controversi e chiacchierati degli ultimi anni. Sarà la seconda volta che la nota piattaforma di streaming cercherà di trasporre l’opera di Tsugumi Ōba.

Matt e Ross Duffer produrranno una serie su Death Note

L’annuncio è arrivato in esclusiva dal portale Deadline: Matt e Ross hanno lanciata una propria Compagnia di produzione, Upside Down Pictures, che realizzerà numerosi progetti tra cui uno show su Death Note. I dettagli sono ancora scarni, ma la serie non avrà alcun collegamento con il film di Adam Wingard uscito nel 2017 (e criticato aspramente dai fan). Neanche Willem Dafoe nei panni di Ryuk era riuscito a salvare il progetto.

Nonostante le critiche, la piattaforma di streaming ha dato il via libera per un sequel del film di Wingard che, a quanto pare, cercherà di trarre maggiore ispirazione dall’opera originale. Non è dato sapere se i fratelli Duffer saranno coinvolti nelle vesti di showrunner e registi o se rimaranno solamente produttori e consulenti dello show.

Death Note è stato pubblicato sulla nota rivista giapponese Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006, arrivando poi in Italia grazie a Planet Manga. Dai 12 volumi sono poi state tratte numerose opere, tra cui l’apprezzatissima serie anime di 37 episodi, andata in onda dal 3 ottobre 2006 al 26 giugno 2007, cinque film, una miniserie in live action, un musical, un dorama, due light novel e diversi videogiochi.

Nel frattempo i fratelli Duffer saranno impegnati con la quinta stagione di Stranger Things (la scrittura inizierà ad agosto) che chiuderà la storia iniziata nel 2016, ma è già in programma uno spin-off. Al momento la quarta stagione sta infrangendo ogni tipo di record, diventando la seconda serie Netflix più vista di sempre dopo Squid Game.