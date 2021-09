I fratelli Russo potrebbero non dirigere più film dell’MCU

La causa di Scarlett Johansson per i mancati introiti al botteghino di Black Widow (qui trovate la nostra recensione del film) potrebbe impedire ai fratelli Russo di dirigere un nuovo film dell’MCU. Scarlett Johansson e i fratelli Russo hanno stretto un solido rapporto di lavoro durante gli ultimi anni del Marvel Cinematic Universe: l’attrice ha infatti recitato in ogni film dell’MCU diretto da Anthony e Joe Russo. E mntre i Russo si sono presi una pausa dalla Marvel dopo Avengers: Endgame, l’esperienza di Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff si è ufficialmente concluso con l’uscita di Black Widow.

Dopo l’uscita di Black Widow (preordinate la vostra copia di Black Widow in Blu-Ray qui su Amazon) in contemporanea al cinema e su Disney+, Johansson ha fatto causa alla Disney perché il suo film dell’MCU non è stato distribuito unicamente nelle sale cinematografiche. Disney e Johansson continuano a rilasciare dichiarazioni pubbliche, e Disney è considerata in torto: Scarlett Johansson ha ricevuto supporto da ogni angolo di Hollywood, comprese le altre star dei . Ora, sembra che i fratelli Russo siano gli ultimi membri della famiglia Marvel a schierarsi con Scarlett Johansson, e questo potrebbe portare i due registi a non voler più dirigere altri film dell’MCU.

i Fratelli Russo e il loro futuro nei film dell’MCU

Un recente report del Wall Street Journal ha analizzato la causa di Black Widow intentata da Scarlett Johansson e le ripercussioni di questa battaglia legale. Nell’articolo si afferma che i fratelli Russo erano in trattative per dirigere un altro film dell’MCU. Tuttavia, si dice che i Russo e Disney siano giunti a “un’impasse” in questi negoziati. Il report specifica che la causa di Black Widow ha portato i fratelli Russo a chiedersi quali sarebbero le modalità di distribuzione del loro film e in che modo verranno pagati. Non si sa per quale film i fratelli Russo fossero in trattative, ma sembra che queste trattative siano al momento in sospeso.

L’idea che la causa di Black Widow possa impedire ai fratelli Russo di tornare a dirigere film dell’MCU renderebbe il possibile crollo di questo accordo la conseguenza più grave causata dalla disputa tra Scarlett Johansson e Disney. Ora che questa notizia è pubblica, potrebbe esercitare ancora più pressione sulla Disney affinché ponga rimedio a questa situazione. Secondo quanto riferito, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige era già irritato per come si è svolta la causa di Johansson, quindi la possibilità che i due più grandi registi del Marvel Cinematic Universe non tornino a dirigere film dell’MCU a causa di ciò non lo renderà di certo più felice.

Anche se i Russo e la Disney/Marvel potrebbero non essere d’accordo in questo momento, ciò non significa che alla fine non torneranno nell’MCU. Per quanto riguarda il film potrebbero dirigere, potrebbe trattarsi di Secret Wars. La fase 4 sta già gettando le basi per un adattamento di Secret Wars, quindi ora Disney dovrà capire come risolvere la causa di Black Widow, se vuole ancora riportare i fratelli Russo all’ovile.