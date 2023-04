Rivelati i fumetti vincitori del Premio Palmarès di Comicon 2023! Si aggiudica Silvia Ziche con “La Gabbia“, edito da Feltrinelli Comics, il premio di Miglior Fumetto del Palmarès di COMICON 2023 (Premio Micheluzzi).

La Gabbia di Silvia Ziche, Feltrinelli Comics

I fumetti vincitori del Premio Palmarès di Comicon 2023

Di seguito tutti i vincitori dei Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON:

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Serie italiana

Eternity, Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi (Sergio Bonelli Editore)

Migliore Sceneggiatura

Hypericon, Manuele Fior (Coconino Press)

Miglior Disegno

Primordial, Andrea Sorrentino (Bao Publishing)

Migliore Opera Prima

Mor. Storia per le mie madri, Sara Garagnani (Add Editore)

Mia sorella è pazza, Iris Biasio (Rizzoli Lizard) – MENZIONE SPECIALE

Nuove Strade – Miglior Autoproduzione

Confini, AA. VV. (Monitor edizioni)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore Graphic Novel straniero

Ascolta, bellissima Marcia, Marcello Quintanilha; trad. Roberto Francavilla e Elena Manzato (Coconino Press)

Migliore Serie straniera

Adabana. Fiori effimeri #1/3, Non; trad. Asuka Ozumi (Dynit Manga)

Migliore edizione di un Classico (opere straniere e italiane)

Buon Natale! Corrierino. Il Natale a fumetti, nel secolo scorso (1908-1968), AA. VV. (ComicOut)

Giovani Letture (opere straniere e italiane) EX-AEQUO

Caterina e i Capellosi, Alessandro Tota (Canicola)

Isa vince tutto, Lorenzo Ghetti e Rita Petruccioli (Rulez)

La giuria – composta da Barbara Canepa (Presidente), dal musicista Caparezza, dalla critica e curatrice d’arte Elettra Stamboulis, dal cantante dei Negrita Pau e dall’attore e regista Valerio Mastandrea – ha decretato i vincitori delle dieci categorie competitive divise tra Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

Invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità in seno alla grande fiera partenopea in corso di svolgimento in questi giorni.