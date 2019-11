I giocattoli della nostra infanzia, la terza stagione sarà presto disponibile!

La terza stagione de I giocattoli della nostra infanzia compirà il suo debutto ufficiale la prossima settimana, precisamente il 15 novembre.

Nella programmazione di Netflix del mese di novembre appare la terza stagione de I giocattoli della nostra infanzia, una serie televisiva documentario che debutterà ufficialmente la prossima settimana, precisamente il 15 novembre.

Per chi non lo sapesse, questa serie racconta dettagli, segreti e tutti i retroscena legati ai migliori giocattoli che hanno fatto la storia (il focus è quello di riprendere le tematiche dei giochi della nostra infanzia appunto). Non solo, oltre a tutti i prodotti dell’epoca, I giocattoli della nostra infanzia spiega nel dettaglio i rispettivi franchise.

Rispetto alle passate stagioni, il terzo capitolo della serie accompagnerà gli spettatori alla scoperta di tre “must-have” degli anni 90′, vale a dire Power Rangers, le Tartarughe Ninja e My Little Pony. In passato, sono stati mostrati successi come Barbie, G.I. Joe, Star Wars, Transformers, Masters of Universe e molti altri ancora.

Il creatore, Brian Volk-Weiss, nel corso di questi mesi, ha confermato che I giocattoli della nostra infanzia 3 avrà un formato leggermente differente rispetto alle passate stagioni, infatti ci saranno meno ricostruzioni di aneddoti e retroscena.

Come specificato nell’introduzione, la terza stagione de I giocattoli della nostra infanzia debutterà la prossima settimana. Siete contenti di questo grande e atteso ritorno?