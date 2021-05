I gioielli ispirati a Nausicaä della Valle del Vento

Se siete dei fan dei film di animazione targati Studio Ghibli, conoscete già Nausicaä della Valle del Vento. La pellicola risale al 1984 ed è diretta da uno dei cofondatori dello studio, una vera leggenda vivente dell’animazione: il Maestro Hayao Miyazaki. Una storia coinvolgente, animazioni mozzafiato e tematiche ambientaliste sempre più drammaticamente attuali rendono Nausicaä della Valle del Vento uno dei capisaldi della produzione di Miyazaki-sama.

Lo Studio Ghibli è talmente conosciuto che esistono moltissimi gadget di ogni sorta: date un’occhiata su Amazon per farvene un’idea!

Ora, grazie alla collaborazione fra il produttore di abbigliamento giapponese GBL e il produttore di accessori in ottone My Treasure è nata una nuova collezione di accessori speciali basata su Nausicaä della Valle del Vento.

I nuovi accessori ispirati a Nausicaä della Valle del Vento

La collezione include 4 gioielli che raffigurano l’eroina Nausicaä e le gigantesche creature simili a mostri chiamate Ohmu.

Iniziamo con una collana che rappresenta Nausicaä in sella al suo aliante Möwe. Nausicaä e la sua gonna mossa dal vento sono piuttosto dettagliate, nonostante le piccole dimensioni di questo delizioso gioiello. Viene venduto al prezzo di 9.900 yen (75,37 euro):

L’aliante è disponibile anche in versione orecchino a un costo di 5.500 yen (41,87 euro). In Giappone è uso piuttosto comune vendere gli orecchini anche singolarmente, per cui il prezzo si riferisce a un unico pezzo, non alla coppia.

L’anello Ohmu presenta l’iconica creatura con i suoi molteplici occhi azzurri e ha un prezzo di 9.900 yen (75,37 euro):

Anche l’Ohmu, come l’Aliante, è disponibile sotto forma di orecchino a 5.500 yen (41,87 euro):

Il negozio ufficiale GBL nel Miyashita Park di Shibuya ha anche un set esclusivo di gioielli ispirati agli Ohmu, ma con gli occhi rossi anziché blu. Purtroppo, però, possono essere prenotati solo di persona:

La collezione ispirata a Nausicaä della Valle del Vento sarà in vendita a partire da luglio, ma dal 27 aprile sono state già aperte le prenotazioni su Donguri Kyowakoku e GBL.