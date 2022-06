Tra le tante serie animate pensate per un pubblico più adulto, I Griffin è senza dubbio una di quelle di maggior successo. Iniziata nel 1999 e nata dalla mente di Seth MacFarlane, ha raggiunto sin dai primissimi episodi un grandissimo successo anche in Italia: merito di uno stile incredibilmente assurdo e ironico, che ormai da moltissimi anni accompagna Peter Griffin e la sua improbabile famiglia americana.

Se anche voi amate I Griffin, ecco una bella notizia per voi: a partire dal 22 giugno potrete trovare la Stagione 19 su Disney Plus, un’apprezzata aggiunta al catalogo in uno dei servizi streaming di maggior successo degli ultimi tempi (del quale trovate qui tutte le informazioni necessarie)… Ma non è finita qui! Noi di Cultura Pop abbiamo infatti pensato a un bel regalo per voi: una lista dei migliori gadget a tema Family Guy per celebrare tutto il vostro amore per questa serie davvero, ma davvero unica nel suo genere. Pronti?

I migliori gadget de I Griffin

I Griffin – Blu Ray “It’s a Trap!”

Partiamo subito col botto: un Blu Ray contenente uno dei migliori episodi dell’intera serie, ovvero uno dei tre dedicati alla saga di Guerre Stellari. “It’s a Trap!” contiene infatti alcuni dei momenti più divertenti nella storia dei Griffin, uniti a tante scenette ormai diventate dei veri e propri meme tra i fan e non solo. Pronti a un viaggio in una galassia lontana lontana?

T-Shirt I Griffin

Passiamo ad altri tre gadget altrettanto eccezionali, ovvero tre fantastiche T-Shirt dedicate ai Griffin con tre design davvero spettacolari. Ne abbiamo una dedicata alla “Squad” formata da Brian e Stewie, una a un maiale sotto steroidi (sì, avete letto bene!) e un’ultima con Brian nel pieno di una sbronza colossale. Le magliette sono disponibili in varie taglie e realizzate in 100% cotone, oltre che ovviamente con licenza ufficiale Family Guy.

Poster I Griffin

Passiamo ora a una vera chicca per i collezionisti più appassionati: un poster raffigurante Stewie e Brian Griffin in uno stile del tutto unico. Un’idea regalo perfetta per gli amanti della serie che vogliono rendere un po’ più personale un qualunque angolo di casa propria: il design del resto parla da sé, non vi pare?

Come i Griffin: Genealogia dell’amorale.

Un volume davvero molto interessante che analizza, tramite esempi e casi studio reali, il ruolo della morale all’interno di una serie ormai divenuta fenomeno mondiale come i Griffin. Il libro è un bell’approfondimento ricco di riflessioni e fatti interessanti, spiegate in 267 pagine dall’abile penna di Andrea Pagani: una lettura che vi consigliamo di recuperare quanto prima, disponibile peraltro a un prezzo molto conveniente!

Stickers Family Guy

Pronti a personalizzare telefono, laptop, automobile e qualunque cosa vi venga in mente con questi fantastici stickers? Si tratta di un set di adesivi di vario genere, dedicati ai personaggi più amati della serie nonché un’idea regalo adatta a tutti coloro che da anni seguono e amano i Griffin.

I Griffin – Libro di ricette

Non poteva mancare il ricettario ufficiale dei Griffin, con tutta una serie di prelibatezze adatte a rievocare toni e momenti che hanno reso Family Guy uno dei prodotti più amati degli ultimi decenni. Un volume davvero simpatico, utile anche per prendere spunto per cucinare qualcosa di buono per una festa o (meglio ancora) per una bella maratona dei Griffin su Disney Plus!

Pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo

Se siete amanti dei Griffin non potete non conoscere lui: il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo! Nato come mascotte di una rete di negozi, il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo è diventato con gli anni uno dei personaggi che più di tutti ha ispirato meme e gadget davvero assurdi… Un po’ come questa riproduzione che vi permetterà, a un prezzo davvero irrisorio, di portarvelo praticamente ovunque. Non è forse ciò di cui avete assolutamente bisogno?

Costume da pollo

Chiudiamo con un gadget d’eccezione, perfetto per mettervi nei panni di uno dei villain più spietati mai apparsi in Family Guy. Stiamo parlando del pollo nemico giurato di Peter Griffin, che potete decidere di interpretare indossando questo fantastico costume che sembra proprio realizzato ad hoc: perfetto per Carnevale, Halloween ma anche per una serata dove divertirsi con gli amici. A patto, ovviamente, che non finisca come nella serie!

