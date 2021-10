I Guardiani della Galassia, James Gunn conferma l’idea di cortometraggi prequel

Il regista James Gunn ha confermato un recente rumor, secondo il quale i Marvel Studios avevano originariamente progettato di introdurre I Guardiani della Galassia attraverso una serie di cortometraggi, che avrebbero dovuto essere rilasciati poco prima dei film veri e propri.

Gunn ha inoltre aggiunto che la lavorazione di alcuni di questi prequel era già avviata, e che lui stesso aveva già iniziato le riprese di un corto dedicato a Rocket e Groot. Kevin Faige, capo dei Marvel Studios, ha confermato ulteriormente che c’era effettivamente l’idea di realizzare cortometraggi su Drax, su Rocket e Groot, e su Gamora, da far uscire uno alla volta fino al debutto de I Guardiani della Galassia (che potete trovare in home video a questo link Amazon). Questa serie di corti prequel sarebbe poi sfociata sfociata nel film vero e proprio, che sarebbe stato anche preceduto direttamente da un quarto cortometraggio autonomo, con protagonista ragazzo misterioso, appassionato di “cose fantasy”. Visto quello, si poteva iniziare la visione del film, per scoprire poi, a metà della storia, chi fosse realmente questo ragazzino. L’idea, per quanto affascinante, è stata reputata però un po’ troppo ridondante.

Rispondendo a un articolo di Screen Rant su questa rivelazione, Gunn ha postato sul suo Twitter:

L’avevo dimenticato, ma è vero. Non solo l’abbiamo pianificato, ma abbiamo anche girato un filmato per uno degli script (Rocket & Groot), parte del quale è stata la prima inquadratura di Rocket che spara con una mitragliatrice sulla schiena di Groot, quella che abbiamo mostrato al Comic Con di San Diego.

Gunn ha quindi continuato, sostenendo che i corti sarebbero stati quattro: Rocket e Groot, Gamora, Drax e Star-Lord. Dell’episodio con protagonisti Rocket e Groot, la sceneggiatura e lo storyboard erano già completamente terminati. Il cortometraggio, avrebbe raccontato la storia di come i due si fossero incontrati.