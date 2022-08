Nella tardata serata di ieri THR ha riportato la notizia che in lizza per il ruolo di “Kevin Feige per DC” ci sarebbe anche Dan Lin. Si tratta di un nome abbastanza noto soprattutto ai fan di lunga data dei progetti cinematografici DC. Il nome di Lin sarebbe ad oggi in pole position insieme a quello circolato qualche giorno fa di Greg Berlanti, noto produttore che ha lavorato negli ultimi anni con gli studios dando alla luce l’Arrowverse e più recentemente serie come Superman & Lois e Doom Patrol.

Chi è Dan Lin il nuovo possibile “Kevin Feige” di Warner Bros. Discovery e quali sono i suoi legami con DC?

Con la cancellazione del film di Batgirl, il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha dato il via a una vera e propria rivoluzione volta a ottimizzare e rilanciare dell’universo cinematografico e televisivo prevista dal piano decennale dedicato agli eroi capeggiati da Batman, Superman e Wonder Woman.

Zaslav aveva dichiarato:

C’è stato un reset. Abbiamo rivisto il nostro business. Ci sarà una squadra che si occuperò di un piano decennale dedicato alla DC. Sarà simile strutturalmente a quello che Alan Horne e Bob Iger insieme a Kevin Feige hanno attuato alla Disney. Siamo convinti di poter creare un brand più duraturo e sostenibile con DC e, per farlo, dobbiamo concentrarci sulla qualità. Non faremo uscire nessun film prima che sia pronto… il nostro obbiettivo sarà capire come rendere ogni film il migliore possiile. DC è qualcosa che possiamo sfruttare meglio, e siamo concentrati su questo obbiettivo ora. Ci sono grandi film DC in uscita: Black Adam, Shazam!, Flash. Ci stiamo lavorando, gli abbiamo visti e sono eccezionali e possiamo fare meglio. È quello su cui Mike De Luca e Pam Abdy [la nuova Head of Warner Bros. Motion Pictures] stanno lavorando.

In questa ripartena, Zaslav ha previsto una figura che si occupi di coordinare tutti i progetti DC sulla falsariga di quanto fatto negli ultimi 10 anni da Kevin Feige per Marvel in seno a Disney. In questo senso questo “coordinatore” prenderebbe il posto di Walter Hamada, il precedente presidente di DC Films.

Il nome di Dan Lin, spuntato nelle ultime ore, è sicuramente un nome interessante. Lin infatti ha lavorato 8 anni in Warner Bros. come Senior Vice President of Production lavorando a progetti come The Departed, 10,000 BC, The Aviator, Alexander, TMNT, Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed e Torque. Nel 2007 ha deciso di diventare produttore a tutti gli effetti fondando, sempre in seno a Warner Bros., la Lin Productions/Rideback foraggiando progetti come Terminator Salvation, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes: A Game of Shadows, It, Aladdin (live action), Godzilla: King of the Monsters, It Chapter Two e per la televisione Lethal Weapon, Walker e The Two Popes.

Il nome di Dan Lin tuttavia è legato anche agli ottimi The Lego Movie, The Lego Batman Movie, The Lego Ninjago Movie e The Lego Movie 2: The Second Part ma anche ad un altro particolarissimo progetto DC ovvero il mai realizzato Justice League: Mortal di George Miller. Si tratta del primo tentativo di portare la Justice League sul grande, un tentativo fallito per svariati motivi fra cui anche quelli economici, e che avrebbe visto fra i suoi interpreti Megan Gale nei panni di Wonder Woman, Adam Brody nel ruolo di Flash, D.J. Cotrona nel ruolo di Superman, Common nel ruolo di Lanterna Verde e Armie Hammer in quelli di Batman.

In una intervista concessa qualche anno fa a Collider proprio sul progetto e sui cinecomics, Lin si espresse in maniera decisamente entusiasta:

È il motivo per cui ho fondato la mia compagnia. L’ho sempre ritenuto il progetto definitivo da realizzare. Sono un fan-boy, lavorare con questi personaggi, a quello che rappresentano… è stato un sogno. Peccato non è andato in porto, ero pronto a trasferire tutta la mia famiglia in Australia [il luogo dove si sarebbero dovuto tenere le riprese principale – NdA] per seguire il progetto da vicino.

Se il nome di Dan Lin dovesse essere confermato si tratterebbe del quinto dirigente a rispondere direttamente al nuovo Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav unendosi a Michael De Luca e Pam Abdy (Warner Bros. Pictures), Casey Bloys ( HBO/HBO Max) e Channing Dungey (Warner Bros. TV). Attualmente Lin sarebbe anche “sponsorizzato” da Alan Horn consulente speciale rientrato in Warner Bros. Discovery proprio per rilanciare il brand DC e non solo.