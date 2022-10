Dopo l’arrivo di Jack Russell nel Marvel Cinematic Universe con Werewolf by Night, i fan del franchise si attendono che la componente orrorifica dell’universo cinematografica della Casa delle Idee si espanda. Una volontà che i Marvel Studios sembra vogliano concretizzare con nuovi progetti basati su character che hanno fatto di questo contesto narrativo la propria essenza. Dopo la sua apparizione vocale in Eternals, Eric Brooks, alias Blade, era divenuto il perfetto interprete di questo sviluppo, ma le traversie in merito allo sviluppo di questo progetto sembravano essere culminate con la complessità nel trovare un regista per questo film del Marvel Cinematic Universe, complicandone la lavorazione. Una condizione che, secondo The Cosmic Circus, sarebbe stata risolta, visto che apparentemente è stato identificato il nuovo regista di Blade, che dovrebbe essere Elegance Bratton.

Elegance Bratton potrebbe essere il nuovo regista di Blade

Già regista di Growing Up e My House, Bratton secondo questa fonte affidabile consultata da The Cosmic Circus sarebbe il regista designato per Blade, film che vedrà Mahershala Ali interpretare il cacciatore di vampiri marveliano, precedentemente portato sul grande schermo da Weasley Snipes nell’era pre-Marvel Cinematic Universe. In precedenza, la poltrona del regista del cinecomic dedicato al Diurno era stata affidata a Bassam Tariq, che ha recentemente abbandonato il ruolo in seguito a diverse divergenze con i Marvel Studios, legate in particolare ai continui cambiamenti sulla tabella di marcia.

In seguito a questo abbandono, la sceneggiatura di Blade è stata sottoposta a Beau DeMayo, che si occuperà anche di quella della serie animata X-Men 97, per una riscrittura che valorizzasse il personaggio, cercando di mantenere una potenziale data di uscita per il 2024. L’importanza della figura di Blade è considerata con estrema attenzione dalle menti dei Marvel Studios, non ultimo il regista di Werewolf by Night, Michael Giacchino, che non ha mancato di ricordare quanto il cacciatore di vampiri marveliano sia una personalità imprescindibile per la creazione di un contesto orrorifico per il franchise:

“Davvero, amo Blade. Credo sia fantastico, un personaggio fantastico, è uno dei mie preferiti. MA la sensazione che ho è che le cose abbiano preso una certa direzione, e io stesso sono coinvolto in altre cose, e credo che tutto sia da considerarsi come un progetto unico. “

Nelle parole dell’interprete di Blade, Mahersala Ali, Blade lo ha particolarmente coinvolto sin dalla sua prima apparizione in Eternals:

“Era spaventoso. Sono particolarmente attento sulle mie scelte, come molti attori, e quindi dovendo fare delle scelte, anche per una sola battuta, in questa fase così preliminare, mi ha causato una certa ansia”

Blade è previsto nei cinema americani il 6 settembre 2024

